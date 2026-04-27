على النقيض من الدور المكثف الذي لعبه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في المفاوضات الإيرانية قبل عقد من الزمن، يغيب الوزير الحالي ماركو روبيو عن مسار الأزمة الراهنة.

وقد برز هذا الغياب حين تولى جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إدارة 21 ساعة من المفاوضات في إسلام آباد، بينما كان روبيو يرافق الرئيس دونالد ترمب لحضور مباراة للفنون القتالية المختلطة في ميامي.

ومع استعداد واشنطن لجولة محادثات جديدة، يستمر تفويض هذه المهام الدبلوماسية إلى شخصيات مقربة من ترمب، كصهره جاريد كوشنر وصديقه ستيف ويتكوف.

ويدفع هذا الاختفاء لوزير الخارجية في ملف دولي حساس إلى التساؤل عما إذا كان الدور التقليدي لوزارة الخارجية قد انتهى في عهد ترمب، أم أن غياب روبيو يُعدّ خيارا سياسيا مدروسا للابتعاد عن هذا الملف.

خصخصة الدبلوماسية

يفسر بيتر روف، الكاتب في مجلة نيوزويك، هذا المشهد عبر شاشة الجزيرة بالقول إن ترمب "رئيس غير تقليدي"، يعتمد على خلفيته في عالم الأعمال لتسيير شؤون الدبلوماسية.

ترمب، وفق روف، يميل إلى "خصخصة" السياسة الخارجية وتعهيدها لأشخاص يثق بهم شخصيا، مثل ويتكوف وكوشنر، اللذين يقودان الآن جهود التفاوض ليس فقط مع إيران، بل في أوكرانيا والشرق الأوسط وروسيا.

"القبعتان" وقلة السفر

يحمل ماركو روبيو لقبا لم يحمله أحد قبله منذ عهد هنري كيسنجر في السبعينيات، فهو يجمع بين منصبي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي. هذا الوضع المزدوج جعل رواد الإنترنت يطلقون عليه تهكما لقب "وزير كل شيء"، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب تحليل لصحيفة فايننشال تايمز، لم يقم روبيو سوى بـ 71 يوم سفر منذ توليه منصبه، وهو المعدل الأقل لأي وزير خارجية أمريكي في هذا القرن. غير أن فريق روبيو يدافع عن هذا الغياب الخارجي المستمر.

ويقول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت لصحيفة نيويورك تايمز، إن وجود روبيو في البيت الأبيض جعل مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية "يعملان بتناغم تام افتقدته الإدارات السابقة لعقود".

ويبرر روبيو نفسه هذا البقاء بأنه لم يعد بحاجة للسفر، لأن قادة العالم يأتون إليه في واشنطن، مما يمكنه من عقد لقاءات تدمج دوريه معا في غرفة واحدة.

بدورها، ترى إيما آشفورد من مركز "ستيمسون" أن روبيو يفضل بوضوح البقاء قريبا من الرئيس ترمب، الذي يبدو مندفعا ويتخذ قرارات مصيرية في أي لحظة. وتضيف أن هذا الوضع أدى فعليا إلى أن "منصب وزير الخارجية يبدو شاغرا"، وهو ما يضر بقدرة أمريكا على ممارسة الدبلوماسية.

حسابات 2028: الابتعاد عن "الفخ الإيراني"

خلف التبريرات الإدارية، تبرز حسابات سياسية براغماتية، إذ يُنظر إلى روبيو كأحد الطامحين الجديين للترشح للرئاسة في عام 2028، تماما كغريمه داخل الإدارة نائب الرئيس جيه دي فانس.

ورغم أن بيتر روف استبعد عبر الجزيرة وجود صلة بين غياب روبيو وانتخابات 2028 (مشيرا إلى تصريح روبيو بأنه سيدعم فانس ولن يترشح ضده)، إلا أن تحليل فايننشال تايمز يميل إلى قراءة مختلفة، تربط بوضوح بين هذا النأي المتعمد عن أزمات الشرق الأوسط والطموحات الرئاسية المبكرة.

ويرى ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، أن روبيو "ربما أدرك بالفعل أن ملف إيران خاسر تماما، وكلما قل ارتباطه به كان ذلك أفضل له".

ويشير مساعد جمهوري سابق إلى أن نجاح مفاوضات إيران سيكون انتصارا هائلا لفانس (الذي تظهره الاستطلاعات مرشحا محتملا لـ2028)، لكنه يتساءل: "ماذا لو فشلت المحادثات؟ حسنا، حينها يكون جيه دي فانس قد فشل.. وهذا يمثل نقطة إيجابية خالصة لروبيو"، وفقا للفايننشال تايمز.

ولعل هذا ما يفسر تركيز روبيو جهوده في مناطق آمنة يمكنه تحقيق انتصارات فيها، وتحديدا في أمريكا اللاتينية (فنزويلا، كوبا، نيكاراغوا)، مبتعدا قدر الإمكان عن الشرق الأوسط، ومحافظا على ولائه الثابت لترمب، وهو ما انعكس على حظوظه التي قفزت في استطلاع مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) الأخير من 3% إلى 35%.

خلاصة

غياب روبيو عن طاولة المفاوضات مع إيران قد لا يكون مجرد صدفة أو نتيجة لانشغاله في البيت الأبيض، بل يبدو كتقاطع بين أسلوب ترمب الذي يهمش الدبلوماسية المؤسسية لصالح مبعوثيه الشخصيين، وبين حسابات سياسية يرى مراقبون أنها تجعل النأي بالنفس عن أزمات الشرق الأوسط المعقدة خيارا أقل كلفة لمستقبل روبيو الرئاسي المحتمل، تاركا منافسيه يغوصون في الرمال الإيرانية المتحركة.