مهاجم حفل مراسلي البيت الأبيض يَمثُل أمام القضاء

من المقرر أن يَمثل الأمريكي كول توماس ألين (31 عاما) أمام محكمة اتحادية في واشنطن، اليوم الاثنين، بعد أن حاول اختراق الإجراءات الأمنية خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض، الذي كان الرئيس دونالد ترمب من بين حاضريه.

وتقول السلطات الأمريكية إن ألين حاول اختراق الطوق الأمني داخل فندق هيلتون واشنطن مساء السبت، قبل أن يُطلق النار على أحد أفراد جهاز الخدمة السرية المكلّف بحماية الرئيس الأمريكي والرؤساء السابقين والمرشّحين الرئاسيين وغيرهم من الشخصيات المهمة.

وأكدت التحقيقات الأولية أن الرصاصة أصابت عنصر الأمن، إلا أن سترته الواقية من الرصاص حالت دون إصابته بجروح خطيرة، وغادر المستشفى بعد ساعات قليلة من الحادث.

خطط لاستهداف مسؤولين

وكشفت السلطات أن المشتبه به ترك بيانا لدى أفراد عائلته، وصف فيه نفسه بـ"القاتل الاتحادي الودود"، كما تحدّث عن خطط لاستهداف مسؤولين في إدارة ترمب "من الأعلى إلى الأدنى مرتبة"، حسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم حجز غرفة داخل الفندق قبل وصوله إلى واشنطن بالقطار من كاليفورنيا مرورا بشيكاغو، وهو ما اعتبره المحققون محاولة لتفادي الرقابة المفروضة على السفر الجوي.

وفي أول تعليق له على الحادثة، قال ترمب في مقابلة بثتها شبكة "سي بي إس" ضمن برنامج "60 دقيقة": "لم أشعر بالقلق، إنني أفهم الحياة. نعيش في عالم مجنون".

ووصف الرئيس الأمريكي، خلال مقابلة أخرى مع شبكة "فوكس نيوز"، المهاجم بأنه "شخص مختل للغاية"، وأنه كتب بيانا "معاديا بشدة للمسيحيين".

وسلّط هذا الهجوم الضوء على المحاولات السابقة لاستهداف ترمب، إذ نجا من محاولتي اغتيال خلال حملته الرئاسية عام 2024.

وكانت المحاولة الأولى خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، حين أُصيب بجروح طفيفة في أذنه، بينما أحبطت المحاولة الثانية قرب ملعب غولف في ولاية فلوريدا، بعد الكشف عن وجود سلاح مُخبَّأ داخل الملعب.

مناقشة البروتوكول الأمني

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع بشأن الأمن الرئاسي.

وصرّح مسؤول بالبيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" أن وايلز ستجتمع مع فريق عمليات البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية الأمريكي والقيادة في وزارة الأمن الداخلي لمناقشة البروتوكول الأمني للأحداث الكبرى التي يشارك فيها ترمب.

وبحسب المسؤول، سيناقش الاجتماع الإجراءات والعمليات التي نجحت في إحباط محاولة الاغتيال يوم السبت، والبحث عن خيارات إضافية لضمان بذل جميع الجهات المعنية قصارى جهدها لتأمين الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي.

وسيتناول الاجتماع أيضا خطط تأمين الفعاليات الكبرى التي يجري الإعداد لها احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وهي مناسبة وطنية مرتقبة يُنتظر أن تشهد مشاركة واسعة للرئيس وإدارته.

وأكد المسؤول أن ترمب والبيت الأبيض يقفان إلى جانب قيادة جهاز الخدمة السرية.