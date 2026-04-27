متحديا رصاصات العشاء.. تشارلز يجري زيارة تاريخية لأمريكا

أكد البلاط الملكي البريطاني مضي عاهل البلاد الملك تشارلز، قدما في زيارته المقررة للولايات المتحدة، الاثنين، على الرغم من المخاوف الأمنية التي تكتنف الزيارة إثر إطلاق النار في حفل عشاء حضره الرئيس الأمريكي مساء السبت.

وقال قصر باكنغهام إن زيارة الدولة التي يجريها الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة ستمضي كما هو مخطط لها، الاثنين، عقب إجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين.

ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز وزوجته كاميلا إلى الولايات المتحدة، الاثنين، في زيارة تستمر 4 أيام غير أن تساؤلات أثيرت بعد أن أطلق رجل النار على أفراد أمن قرب حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أمس السبت، ما دفع عناصر جهاز الخدمة السرية إلى الإسراع بإخراج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من المكان.

وقال القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي تود بلانش، إن ترمب ومسؤولين في إدارته كانوا على الأرجح أهدافا في واقعة إطلاق النار.

وأضاف بلانش أنه واثق من أن الملك تشارلز سيكون بأمان خلال زيارته للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وتتضمن الزيارة لقاء خاصا مع ترمب وإلقاء خطاب أمام الكونغرس بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، وتهدف إلى دعم العلاقات الأمريكية البريطانية التي تشهد توترا على خلفية الحرب على إيران.

تطلعات لبدء الزيارة

من جانبه، قال متحدث باسم قصر باكنغهام إنه "بعد مناقشات جرت على جانبي المحيط الأطلسي طوال اليوم، وبناء على نصيحة الحكومة، يمكننا تأكيد أن الزيارة الرسمية لجلالتيهما ستجري كما هو مخطط لها".

وأضاف "الملك وقرينته ممتنان للغاية لجميع الذين عملوا بسرعة لضمان استمرار ذلك، ويتطلعان إلى بدء الزيارة غدا".

وقال مصدر في القصر لوكالة رويترز إنه قد تطرأ تعديلات طفيفة على مناسبة أو مناسبتين.

إعلان

وفي وقت سابق، ذكر متحدث باسم قصر باكنغهام أن الملك تشارلز يشعر بارتياح كبير لعلمه أن ترمب وزوجته ميلانيا وكل ضيوف حفل العشاء لم يصبهم أذى، مضيفا أنه يجري إطلاع الملك تشارلز بصورة كاملة على تطورات الموقف.

وأفاد مصدر في القصر بأن الملك تشارلز وزوجته كاميلا تواصلا بشكل خاص مع ترمب وميلانيا للتعبير عن دعمهما لهما.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء البريطاني، دارين جونز، في وقت سابق من اليوم إن الحكومة تواصل تعاونها الوثيق مع الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة قبل زيارة الملك تشارلز، وإن مناقشات مكثفة ستستمر خلال الأيام المقبلة.

وردا على سؤال عن الواقعة، قال جونز لمحطة سكاي نيوز "فيما يتعلق بزيارة جلالة الملك إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع… من الواضح أن أجهزتنا الأمنية تعمل بتعاون وثيق استعدادا لذلك".