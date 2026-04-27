بوتين يستقبل عراقجي ويتمسك بالعلاقات الإستراتيجية مع إيران

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة وبطولة من أجل سيادته، مؤكدا عزم بلاده مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران.

وأفاد بوتين، إثر لقائه بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مدينة سانت بطرسبورغ، أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني الأسبوع الماضي.

وعبر الرئيس الروسي عن أمله "أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه الفترة العصيبة وأن يحل السلام".

وأضاف أن روسيا ستفعل كل ما في وسعها لإحلال السلام في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن.

وأكد بوتين أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، وقال "سنفعل كل ما يصب في مصلحة إيران ودول المنطقة".

شراكة إستراتيجية

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني إن العلاقة بين روسيا وإيران شراكة إستراتيجية "وسنستمر في تعزيزها".

وأضاف عراقجي "الشعب الإيراني بشجاعته استطاع مواجهة العدوان الأمريكي وسيبقى قادرا على الصمود".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن عراقجي قوله إن الولايات المتحدة عرضت على إيران إجراء محادثات، مؤكدا أن طهران تدرس حاليا هذا الاحتمال.

وفي السياق، قال الناطق باسم الكرملين إن العودة إلى المسار العسكري ليست في مصلحة إيران والاقتصاد العالمي.

وأكد أن روسيا مستعدة للقيام بوساطة لتسوية الصراع بشأن إيران وإرساء سلام مضمون في المنطقة.

ووصل عراقجي صباح الاثنين إلى سانت بطرسبورغ، في إطار جولة دبلوماسية قادته إلى إسلام آباد ومسقط.

وقال لدى وصوله إلى روسيا إن هدف زيارته "مناقشة التطورات المتعلقة بالحرب، والتشاور مع أصدقائنا".

وأضاف أن "المطالب المبالغ فيها" من جانب واشنطن هي التي أدت إلى "فشل الجولة السابقة من المفاوضات رغم التقدم الذي تحقق".