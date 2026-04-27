عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين: إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحا جديدا للولايات المتحدة
Published On 27/4/2026|
آخر تحديث: 04:34 (توقيت مكة)
أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصادر:
- إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحا جديدا للولايات المتحدة
- المقترح الإيراني الجديد يهدف للتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب
- المقترح يدعو إلى تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة
- المقترح يهدف إلى تجاوز الخلافات الداخلية في إيران بشأن التنازلات النووية
- من المتوقع أن يعقد الرئيس ترمب اليوم الاثنين اجتماعا بشأن إيران مع كبار مسؤوليه
- من المتوقع أن يناقش الاجتماع مأزق المفاوضات مع إيران وخيارات الخطوات التالية في الحرب
- عراقجي ناقش في باكستان اقتراحا جديدا يحاول تجاوز المأزق الحالي بشأن البرنامج النووي
- المقترح الإيراني الباكستاني الجديد يركز أولا على حل أزمة مضيق هرمز والحصار الأمريكي
- بموجب المقترح سيتم تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة أو الاتفاق على إنهاء الحرب بشكل دائم
- بحسب المقترح لن تبدأ المفاوضات النووية إلا في مرحلة لاحقة بعد إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار
- الوسطاء الباكستانيون قدموا المقترح الإيراني للبيت الأبيض لكن ليس واضحا استعداد واشنطن لبحثه
- عراقجي أوضح للوسطاء غياب الإجماع داخل قيادة إيران إزاء مطالب ترمب بشأن اليورانيوم المخصب
- مقترح إيران يهدف لتجاوز الخلافات في القيادة الداخلية بشأن التنازلات النووية المطلوبة
المصدر: الجزيرة