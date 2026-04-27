عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين: إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحا جديدا للولايات المتحدة

Published On 27/4/2026
آخر تحديث: 04:34 (توقيت مكة)

أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصادر:

  • إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحا جديدا للولايات المتحدة
  • المقترح الإيراني الجديد يهدف للتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب
  • المقترح يدعو إلى تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة
  • المقترح يهدف إلى تجاوز الخلافات الداخلية في إيران بشأن التنازلات النووية
  • من المتوقع أن يعقد الرئيس ترمب اليوم الاثنين اجتماعا بشأن إيران مع كبار مسؤوليه
  • من المتوقع أن يناقش الاجتماع مأزق المفاوضات مع إيران وخيارات الخطوات التالية في الحرب
  • عراقجي ناقش في باكستان اقتراحا جديدا يحاول تجاوز المأزق الحالي بشأن البرنامج النووي
  • المقترح الإيراني الباكستاني الجديد يركز أولا على حل أزمة مضيق هرمز والحصار الأمريكي
  • بموجب المقترح سيتم تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة أو الاتفاق على إنهاء الحرب بشكل دائم
  • بحسب المقترح لن تبدأ المفاوضات النووية إلا في مرحلة لاحقة بعد إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار
  • الوسطاء الباكستانيون قدموا المقترح الإيراني للبيت الأبيض لكن ليس واضحا استعداد واشنطن لبحثه
  • عراقجي أوضح للوسطاء غياب الإجماع داخل قيادة إيران إزاء مطالب ترمب بشأن اليورانيوم المخصب
  • مقترح إيران يهدف لتجاوز الخلافات في القيادة الداخلية بشأن التنازلات النووية المطلوبة
المصدر: الجزيرة
