صور فضائية تكشف أضرارا واسعة في حامية "أمير المؤمنين" قرب طهران

كشفت صور أقمار صناعية عالية الدقة عن أضرار واسعة داخل حامية "أمير المؤمنين" الصاروخية غرب العاصمة الإيرانية طهران، في قراءة بصرية تقارن بين صورة مرجعية التُقطت في 31 يناير/كانون الثاني 2026 وأخرى حديثة التُقطت في 10 أبريل/نيسان 2026.

وبحسب الرصد والتحليل، تكشف الصور دمارا واضحا في عدد من المباني والمنشآت داخل الموقع، مع آثار احتراق داكنة وركام ظاهر في أكثر من موضع، إلى جانب تغيّرات لافتة في التربة والسطوح المحيطة بعدة نقاط.

كما تبدو الأضرار موزعة على امتداد أجزاء مختلفة من الحامية، وهو ما يعزز فرضية تعرض الموقع لسلسلة ضربات مركزة أصابت أكثر من مرفق داخله.

وتُظهر القراءة البصرية أن بعض المباني فقدت معالمها الهيكلية بصورة كبيرة، فيما ظهرت في نقاط أخرى آثار تضرر مباشر في منشآت أصغر ومناطق مفتوحة مجاورة.

ومنذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير/شباط 2026، امتدت الضربات الإسرائيلية الأمريكية إلى البنية العسكرية والصناعية الأوسع داخل إيران.

وأظهرت صور أقمار صناعية خلال الأسابيع الماضية أضرارا في قواعد جوية، ومجمعات للصناعات الدفاعية، ومقار تابعة للحرس الثوري، ومنشآت لوجستية وتشغيلية في محيط طهران وكرج وأصفهان وشيراز ومناطق أخرى.

وكان حساب القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة "إكس" يبث صورا لعملياته الجوية التي يستهدف فيها القواعد العسكرية الإيرانية لكن دون تحديد موقعها الجغرافي.

وفي اليوم الـ20 للهدنة، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصادر أن إيران قدّمت عبر الوسطاء الباكستانيين مقترحا جديدا يهدف للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي الحرب.

وفي تعليق من البيت الأبيض، قالت متحدثة باسمه إن هذه "مناقشات دبلوماسية حساسة"، ولن تتفاوض الولايات المتحدة عبر وسائل الإعلام، وفق أكسيوس.