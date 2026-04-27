مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة بجنوب السودان

أكدت هيئة الطيران المدني في دولة جنوب السودان مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة على مشارف العاصمة جوبا، مرجّحة تسبّب سوء الأحوال الجوية في الحادثة.

وقالت الهيئة إن تحطم الطائرة من طراز "سيسنا"، اليوم الاثنين، أسفر عن مقتل جميع ركّابها البالغ عددهم 13 شخصا، بالإضافة إلى قائدها.

وأضافت أن التقارير الأولية "تشير إلى أن الطائرة، القادمة من بلدة ياي، ربما تحطمت بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية"، وأشارت إلى أن من بين القتلى مواطنين كينيين اثنين، والباقي من جنوب السودان.

وأفادت الهيئة بأنه تم إرسال فريق إلى موقع الحادث، الذي يبعد نحو 20 كيلومترا عن جوبا، بينما أظهرت مقاطع فيديو لموقع التحطم، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حطام الطائرة مشتعلا، وبدا الموقع في الصور جبليا وضبابيا.

وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ التابع للأمم المتحدة الذي أُرسل إلى المكان، طالبا عدم ذكر اسمه، إن جميع جثث الضحايا كانت متفحمة لدرجة يصعب التعرّف عليها.

يذكر أن حوادث تحطم الطائرات تتكرر في دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان في العام 2011، وغالبا ما يرجع السبب إلى الحمولة الزائدة أو سوء الأحوال الجوية.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2025، قُتل 20 شخصا بتحطم طائرة في شمال البلاد. وفي عام 2021، لقي 5 أشخاص حتفهم عندما تحطّمت طائرة شحن تحمل وقودا تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وفي عام 2015، أسفر تحطم طائرة في جوبا عن مقتل 36 شخصا.