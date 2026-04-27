تلويح أوكراني بمقاضاة إسرائيل بسبب سفينة "الحبوب المسروقة"

قال مصدر دبلوماسي أوكراني لرويترز، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تخاطر برد كييف دبلوماسيا وقضائيا إذا سمحت لسفينة تحمل حبوبا من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا بالرسو في ميناء حيفا.

واعتبر المصدر "ممارسة غسل البضائع المسروقة أمرا غير مقبول"، مضيفا أن إسرائيل "تجاهلت بصورة أساسية مطالبنا بشأن السفينة السابقة".

وحسب المصدر، فإن ‌"كييف تتعقب السفينة، محذرة من أن السماح لها بالرسو ستكون ‌له ‌عواقب على العلاقات الثنائية بين أوكرانيا وإسرائيل".

وقال المصدر الأوكراني طالبا عدم ذكر اسمه "إذا لم يتم رفض هذه السفينة وحمولتها، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ مجموعة كاملة من الإجراءات الدبلوماسية والقضائية الدولية".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن السفينة "بانورميتيس"، التي قالت إنها تحمل حبوبا من الأراضي الأوكرانية المحتلة والتي ‌تعتبرها كييف مسروقة، تنتظر الحصول على إذن للرسو في حيفا.

وأفادت هآرتس، أمس الأحد، بأن 4 شحنات من تلك الحبوب تم تفريغها بالفعل في إسرائيل هذا العام.