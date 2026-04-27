بوتين: بوحدتنا واجهنا التحديات والأعداء لا يفهمون روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الشعب الروسي موحد في مواجهة الضغوط والتهديدات التي واجهها بلدهم، مؤكدا من الانكفاء على عقلية القيود والعقوبات.

وأضاف، في كلمة أمام اجتماع مجلس المشرّعين التابع للجمعية الفيدرالية في سانت بطرسبرغ، أن نظام روسيا السياسي "أثبت صموده وقدرته على الدفاع عن الوطن ومواجهة الضغط والتهديدات والاعتداءات".

وعبر عن شكره لأعضاء مجلسي الدوما والاتحاد على الموقف السياسي النشط للدفاع عن روسيا ومستقبلها. وقال إن خصوم بلاده الذين حاولوا تقسيمها "لا يفهمون طبيعة الشعب الروسي".

وأثنى الرئيس الروسي على الجهود البرلمانية التي قام بها أعضاء الدوما وملجس الاتحاد لتوحيد الشعب ودعم "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لحماية أمن روسيا.

تحذير من عقلية الحظر

وقال بوتين إن الشعب الروسي "رد بالصلابة والتماسك على الضغوط والتهديدات والتصريحات العدوانية"، مضيفا أن "الرغبة في حماية الوطن الأم وحبه هما فوق كل شيء بالنسبة للروس".

وأضاف أن "الاتحاد الروسي يواجه تحديات استثنائية ينبغي عليه أن يتخطاها بشموخ واقتدار"، محذرا في الوقت ذاته من الانكفاء على عقلية الحظر والقيود أو الاكتفاء بها.

وحذر الرئيس الروسي من أن بلاده "تواجه تحديات غير مسبوقة"، قائلا إن عليها "التعامل معها بفاعلية دون التركيز على سياسات الحظر"، لأن "الحواجز قد تُعيق التنمية لكنها تظل مؤقتة بينما روسيا خالدة".

ودعا بوتين إلى العمل على تحقيق الاقتصاد الروسي معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالتعاون التي أظهرها البرلمان في التعامل مع الحكومة ومع الشركات.

ويعتبر خطاب الرئيس الروسي أمام المجلس التشريعي (الجمعية الفيدرالية) حدثا سنويا ثابتا، وهو يشبه خطاب الاتحاد في الولايات المتحدة.