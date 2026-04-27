ميرتس: إيران أقوى مما يُعتقد وواشنطن تتعرض للإذلال

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تفتقر -على ما يبدو- إلى إستراتيجية واضحة للخروج من حرب إيران.

وحذر من أن "أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية وخاصة من جانب من يسمون الحرس الثوري".

وأضاف ميرتس أن الإيرانيين "يتفاوضون بمهارة فائقة كما هو واضح"، موضحا خلال نقاش مع طلاب في مدينة مارسبرغ الألمانية أن "الإيرانيين على ما يبدو أقوى مما كان يعتقد، ولأن الأمريكيين لا يملكون على ما يبدو إستراتيجية مقنعة حقا في المفاوضات".

وأوضح ميرتس أن "المشكلة في مثل هذه النزاعات هي أنه لا يكفي الدخول فيها فحسب، بل يجب أيضا الخروج منها"، مضيفا "رأينا ذلك بشكل مؤلم للغاية في أفغانستان على مدار 20 عاما، وكذلك رأيناه أيضا في العراق".

"مهارة إيرانية"

وانتقد ميرتس الولايات المتحدة، قائلا إنها دخلت الحرب في إيران "من دون أي إستراتيجية على الإطلاق"، مضيفا أن ذلك يجعل إنهاء النزاع أكثر صعوبة، "لا سيما وأن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة كبيرة، أو يمتنعون عن التفاوض بمهارة"، وقال "أمة بأسرها تتعرض للإذلال على يد القيادة الإيرانية".

وأضاف المستشار "الوضع في الوقت الحالي معقد للغاية"، موضحا أن ذلك يكلفهم الكثير من الأموال، فهذا النزاع، والحرب ضد إيران لها تأثيرات مباشرة على أداء ألمانيا الاقتصادي.

وأكد ميرتس أن ألمانيا لا تزال متمسكة بعرضها المتمثل في استخدام كاسحات ألغام لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد محوريا لإمدادات النفط العالمية، مشيرا إلى أن ذلك مشروط بوقف القتال مسبقا.