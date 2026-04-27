مطار حمد يشهد عودة تدريجية للرحلات والخطوط القطرية ترفع عدد وجهاتها

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر إنه اعتبارا من منتصف يونيو/حزيران 2026 سيصل عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 150 وجهة.

وأكدت الهيئة عبر حسابها في منصة إكس، اليوم الاثنين، أنها تتخذ نهجا مدروسا لضمان استمرار الحركة الجوية رغم القيود التشغيلية، مع الحفاظ على أعلى معدلات أمن وسلامة الطيران، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي للدولة في 28 فبراير/شباط 2026، وما أعقبه من إعادة فتح جزئي عبر ممر الطوارئ الجوي في السابع من مارس/آذار الماضي.

وأوضحت أن مطار حمد الدولي يشهد في الوقت الراهن عودة تدريجية لحركة الطيران تشمل:

رحلات الركاب.

رحلات الشحن.

استئناف حركة العبور (الترانزيت)، وفق ضوابط تشغيلية محددة.

عودة تشغيل شركات الطيران الأجنبية.

وشددت الهيئة العامة للطيران المدني على تعزيز مكانة قطر كمركز طيران إستراتيجي ذي كفاءة تشغيلية عالية، ومواصلة متابعة التطورات الإقليمية بشكل مستمر، وتبني نهج تدريجي وحذر في إعادة استيعاب السعات التشغيلية.

عودة شركات الطيران الأجنبية

والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر عودة تدريجية لتشغيل شركات الطيران الأجنبية إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للوضع وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، لضمان مستويات عالية من الجاهزية والكفاءة.

وذكرت الهيئة أن جميع الرحلات والعمليات التشغيلية "ستسير وفق أعلى معايير السلامة والأمن المعتمدة دوليا، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية المسافرين والعاملين في قطاع الطيران"، وشددت هيئة الطيران المدني في قطر على أن "سلامة الجميع تأتي في مقدمة أولوياتها".

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق أو تقييد استخدام أجواء عدد من الدول، خاصة في الخليج والعراق وإيران، إضافة إلى تزايد المخاوف المرتبطة بسلامة الطيران المدني في ظل المخاطر الأمنية، مثل الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي أعلنها قبل نحو أسبوعين، وذلك لتمكين البلدين من مواصلة محادثات السلام، وفق تعبيره.