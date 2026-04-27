الحوثيون يتهمون إسرائيل باستغلال حرب إيران لتحقيق مآرب بلبنان وفلسطين

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، أمس الأحد، إن "استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وإيران قد يجر المنطقة إلى حرب واسعة تهدد الأمن والسلم الدوليَّين".

وأضاف بيان صادر عن الجماعة أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وما يتضمنه من قصف للأحياء السكنية في فلسطين، واعتداءات متكررة على بلدات حدودية في لبنان، يمثل "خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني" ووقف إطلاق النار.

واتهم البيان إسرائيل بمحاولة استغلال انشغال العالم بالتصعيد مع إيران من أجل "تحقيق مآربها في فلسطين ولبنان"، مشيرا إلى أن هذه التطورات "تؤكد النهج العدواني لإسرائيل وإصرارها على مواصلة التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ويوم 21 أبريل/نيسان الجاري، وصف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الهدنة المعلنة في اليوم نفسه بين إيران وحلفائها من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، بناء على طلب ووساطة باكستانية، دون تحديد مدة زمنية، بأنها "هشة" وقد تنهار في أي لحظة.

وانخرط الحوثيون في الحرب ضد إيران ⁠⁠مطلع الشهر الجاري، دعما لإيران التي تتعرض لهجمات أمريكية إسرائيلية مكثفة منذ 28 فبراير/شباط الماضي، خلَّفت آلاف القتلى والمصابين، فضلا عن اغتيال قادة عسكريين وسياسيين أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.