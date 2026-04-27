الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مخيم قلنديا شمال القدس

أظهرت مشاهد نشرتها منصات فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، قوات الاحتلال وهي تقتاد شبانا فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، حيث شنت حملة اعتقالات.

ووثقت المقاطع اقتياد جنود الجيش الإسرائيلي شبانا مكبلي الأيدي، وركل أحد الجنود باب عمارة سكنية بعنف، وسط انتشار مكثف لقوات المشاة في أزقة المخيم الضيقة، وتواصُل اقتحام الآليات العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد من اعتقلهم جيش الاحتلال في مخيم قلنديا هو الأسير المحرر عرفات يعقوب.

وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم.

وأردفت أن قوات الاحتلال حولت منزلا في المخيم إلى ثكنة عسكرية بعد إجبار سكانه على مغادرته قسرا.

ومساء أمس الأحد، أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل شمالي القدس.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس تصاعدا لاعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة منذ ذلك التاريخ عن استشهاد 1154 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال ما يقرب من 22 ألفا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.