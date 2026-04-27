الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مخيم قلنديا شمال القدس

NABLUS, WEST BANK - FEBRUARY 17: Israeli forces demolish a two-storey Palestinian-owned building, claiming it lacked a permit, during a military raid in the city of Nablus, located in the West Bank on February 17, 2026. Accompanied by military bulldozers, Israeli troops sealed off the area and carried out the demolition amid heightened security measures. ( Issam Rimawi - Anadolu Agency )
الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية والقدس وما يصحبها من اعتقالات تتكرر يوميا (الأناضول)
Published On 27/4/2026

أظهرت مشاهد نشرتها منصات فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، قوات الاحتلال وهي تقتاد شبانا فلسطينيين خلال اقتحامها لمخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة حيث شنت حملة اعتقالات.

ووثقت المقاطع اقتياد جنود الجيش الإسرائيلي شبانا مكبلي الأيدي، وركل أحد الجنود لباب عمارة سكنية بعنف، وسط انتشار مكثف لقوات المشاة في أزقة المخيم الضيقة، وتواصل اقتحام الآليات العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد من اعتقلهم جيش الاحتلال في مخيم قلنديا الأسير المحرر عرفات يعقوب.

وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية تجاه المخيم.

وأردفت أن قوات الاحتلال حولت منزلا في المخيم إلى ثكنة عسكرية بعد إجبار سكانه على مغادرته قسرا.

يذكر أنه مساء الأحد أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل شمالي القدس.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية بما فيها القدس تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة منذ ذلك التاريخ عن استشهاد 1154 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

المصدر: الجزيرة + الأناضول + الصحافة الفلسطينية
