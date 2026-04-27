تحذير أممي من كارثة غذائية بسبب تعطل إمدادات الأسمدة عبر هرمز

حذر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، خورخي موريرا دا سيلفا، من أن توقف إمدادات الأسمدة عبر مضيق هرمز يهدد بحدوث كارثة إنسانية عالمية.

وقال في تصريحات للجزيرة إن استمرار الاضطرابات الملاحية سيدفع ملايين الأشخاص نحو دائرة الجوع والمجاعة المحققة، مشيرا إلى أن أسعار المواد الخام للأسمدة سجلت ارتفاعات بنسب قياسية، مؤكدا ضرورة التحرك الدبلوماسي العاجل لضمان تأمين سلاسل الإمداد.

وفي سياق متصل، حذر تقرير دولي من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات القائمة، كاشفا أن 266 مليون شخص في 47 دولة أو منطقة واجهوا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2025، وهو ما يقارب ضعف الرقم المسجل في 2016.

وأظهر تقرير "حالة الأمن الغذائي العالمي 2026" -الصادر عن تحالف يضم وكالات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين- أن ثلثي الأشخاص الذين واجهوا أزمات غذائية في العالم خلال العام الماضي يعيشون في 10 دول فقط.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد أكد في وقت سابق أن أنطونيو غوتيريش أنشأ فريق عمل أمميا خاصا لمعالجة تداعيات الأزمة في مضيق هرمز جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأضاف أن فريق العمل مهمته إنشاء آلية جديدة لتسهيل تجارة الأسمدة ونقل المواد الخام عبر المضيق.

وأوضح المتحدث باسم غوتيريش، في تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن فريق العمل الأممي يقوده المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات خورخي موريرا دا سيلفا، ويضم منظمات أممية ودولية مختصة بالتجارة والملاحة.

ويهدف هذا الفريق إلى وضع آليات تقنية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية المرتبطة بالمضيق، وتطوير مقترحات "مصممة خصيصا لتلبية هذه الاحتياجات".