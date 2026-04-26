4 سفن فقط تعبر هرمز بلا وجهات إيرانية معلنة

أظهرت بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك عبور 4 سفن فقط عبر مضيق هرمز منذ منتصف ليل الأحد 26 أبريل/نيسان 2026 بتوقيت مكة المكرمة، في مؤشر على استمرار الحركة عند مستويات محدودة للغاية داخل أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وشملت الحركة المرصودة ناقلة نفط واحدة، وسفينة شحن عام، وسفينتي بضائع، في إشارة إلى الهدوء الحذر والقلق من العبور لدى أكثر من 600 ناقلة في الخليج العربي.

وتظهر البيانات أن السفن الأربع غير خاضعة للعقوبات الأمريكية، ولا تظهر في بياناتها وجهات إيرانية معلنة، في تحول لافت مقارنة بيوم أمس، حين عبرت 8 سفن ترفع العلم الإيراني أو مرتبطة بموانئ إيرانية.

وبحسب البيانات، عبرت ناقلة "ديب بلو"، التي ترفع علم بنما، من ميناء الفجيرة الإماراتي المطل على خليج عمان إلى ميناء الحمرية الإماراتي المطل على الخليج.

كما عبرت سفينة الشحن العام "سي ستار فوياجر"، التي ترفع علم بنما أيضا، متجهة من الإمارات إلى الهند.

وعبرت سفينة الشحن "إم إس في آل كيه إم خواجة كا"، التي ترفع علم الهند، متجهة من الإمارات إلى سلطنة عُمان، في حين أظهرت بيانات "سفينة آل أحمد" التي ترفع علم جزر القمر، وقادمة من باكستان، ولم تعلن وجهتها.

وبذلك، تكون 3 من أصل 4 سفن مرصودة اليوم قد غادرت موانئ إماراتية، فيما جاءت السفينة الرابعة من باكستان. وتشير البيانات إلى أن السفن الأربع غير خاضعة للعقوبات، ولا تظهر في وجهاتها المعلنة أي موانئ إيرانية، ما يجعل حركة العبور الحالية محدودة وأقل ارتباطا بإيران مقارنة بحركة أمس.

وتكشف مراجعة سجل المسارات السابقة أن سفينتين من السفن الأربع كانتا قد ظهرتا في نطاق مضيق هرمز مرة واحدة على الأقل منذ بداية الحرب.

وأظهرت بيانات المسار السابقة لناقلة ديب بلو وجودها في نطاق المضيق يوم 2 أبريل/نيسان 2026، بعد مغادرتها ميناء الحمرية الإماراتي يوم 1 أبريل/نيسان وعبورها باتجاه السواحل العمانية، قبل أن تسجل دخول ميناء الفجيرة الإماراتي يوم 20 أبريل/نيسان الجاري، ثم ظهرت مجددا ضمن الرصد الحالي أثناء عبورها المضيق.

إعلان

كما أظهر سجل سفينة الشحن إم إس في آل كيه إم خواجة كا عبورا سابقا قرب شبه جزيرة مسندم يوم 28 فبراير/شباط 2026 بعد مغادرة ميناء شناص العماني، قبل أن تسجل دخولا إلى ميناء الحمرية الإماراتي يوم 7 مارس/آذار الماضي، ثم عاودت الظهور في حركة العبور الحالية من الإمارات باتجاه سلطنة عُمان.

وتمنح هذه العودة المحدودة دلالة إضافية، إذ تشير إلى أن بعض السفن التي سبق أن عبرت المضيق خلال فترة الحرب عادت للتحرك داخله، لكن ضمن نطاق ضيق وحذر.

وفي اليوم الـ19 للهدنة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها تواصل فرض العقوبات وتنفيذ الحصار على السفن المتجهة إلى إيران أو المغادرة منها، مشيرة إلى أنها حوّلت مسار 37 سفينة منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية.

وأضافت أن مروحية تابعة للبحرية الأمريكية اعترضت سفينة مرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني في بحر العرب، لافتة إلى أن هذه السفينة واحدة من بين 19 سفينة يشملها نظام العقوبات الأمريكية.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي سيعاود زيارة العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بعد انتهاء زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط.