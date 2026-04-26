نتنياهو يوجه بضربات "قوية" بلبنان وسموتريتش يخيّر إيران بين الاستسلام أو الحرب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم السبت- صدور تعليمات للجيش بشن هجمات قوية على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في حين خيّر وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش إيران بين الاستسلام أو الحرب.

وجاء هذا القرار عقب ما وصفه نتنياهو بانتهاكات حزب الله المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه أمر القوات الإسرائيلية بـ"الهجوم بقوة" للرد على هذه الخروقات.

وتزامن هذا التصعيد الميداني مع تصريحات حادة لوزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، الذي وجه تهديدا مباشرا لطهران -عبر القناة الـ14 الإسرائيلية- قائلا: "إما أن تستسلم إيران أو نعود إلى الحرب".

وشدد سموتريتش على ضرورة العمل لتأسيس حدود جديدة تكون "قابلة للدفاع" في مواجهة التهديدات الإقليمية.

تحذيرات أمنية من انهيار التفاهمات

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤولين أمنيين أعربوا عن خشيتهم العميقة من انهيار التفاهمات التي جرى التوصل إليها مؤخرا في واشنطن بشأن الوضع في لبنان.

ووصف المسؤولون الواقع الميداني بأنه "معقد للغاية"، محذرين من أن الاتفاق الحالي قد ينهار تماما ما لم يُمارَس ضغط سياسي أمريكي مباشر على الحكومة اللبنانية.

كما طالب المسؤولون الأمنيون واشنطن بالضغط على الجيش اللبناني للتحرك بفاعلية ضد عناصر حزب الله في المناطق الواقعة خارج "الحزام الأمني" بجنوب لبنان.

وأشارت هيئة البث إلى حالة من عدم اليقين بشأن إذا ما كانت الرسائل التحذيرية التي بعثت بها تل أبيب إلى واشنطن قد وصلت بالفعل إلى الجانب اللبناني، مما يزيد من ضبابية المشهد الميداني واحتمالات التدحرج نحو مواجهة أوسع.

وتواصلت اختراقات إسرائيل للهدنة وتصعيدها على لبنان بعد ساعات من الاجتماع التحضيري الثاني للجانبين الذي عُقد في البيت الأبيض الخميس الماضي، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ختامه تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين لـ3 أسابيع إضافية.

إعلان

في حين قصف الجيش الإسرائيلي، الجمعة والسبت، عدة بلدات في جنوب لبنان، وفجّر مربعات سكنية ومنشآت في مدينتي بنت جبيل والخيام، مما أوقع عددا من القتلى والجرحى وسبّب دمارا كبيرا.

وبدأت محادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل/نيسان الجاري -للمرة الأولى منذ 43 عاما- برعاية أمريكية، وأفضت إلى هدنة لمدة 10 أيام دخلت حيز التنفيذ يوم 17 من الشهر نفسه، تمهيدا لمفاوضات مباشرة لاحقة.