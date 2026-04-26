من المتهم الموقوف في هجوم فندق واشنطن هيلتون؟

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات حدّدت هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب موقع استضافة عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق واشنطن هيلتون، وهو كول توماس ألين، يبلغ من العمر 31 عاما، ومن سكان تورانس بولاية كاليفورنيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أُجلي من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض من قبل فريق حراسته، على خلفية حادث إطلاق نار في موقع الحفل.

وأعلنت شرطة واشنطن أن المشتبه به في الهجوم كان مقيما بالفندق، مشيرة إلى أنها ما زالت في بداية التحقيق، بينما ذكر ترمب أن المسؤولين يعتقدون أنه تصرف ‌‌‌‌على نحو منفرد، وأضاف "كان رجلا يبدو شريرا للغاية عندما سقط".

كما قال ترمب إن عملاء اتحاديين يداهمون منزل المشتبه به في كاليفورنيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين في إنفاذ القانون أن ألين أُلقي القبض عليه ووُضع قيد الاحتجاز بعد اندفاعه باتجاه نقاط التفتيش الأمنية بالقرب من الفندق الذي استضاف الفعالية.

وأوضحت الوكالة أن لقطات مراقبة أمنية أظهرت رجلا يركض عبر أجهزة الكشف عن المعادن متجاوزا عناصر الأمن، قبل أن يواجهه ضباط بأسلحتهم.

تبادل إطلاق النار

من جهتها، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إطلاق نار سُمع أثناء وجود الحضور داخل الفندق، ما دفع جهاز الخدمة السرية إلى تأمين المكان ووضع المشتبه به رهن الاحتجاز.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية أن الرجل حاول اقتحام نقطة تفتيش تابعة للخدمة السرية وكان بحوزته أسلحة نارية.

وأكد القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي توجيه اتهامين للمشتبه به، على أن يمثل أمام المحكمة يوم غد الاثنين.

كما أعلنت المدعية العامة الفدرالية الأمريكية في واشنطن جانين بيرو أن المشتبه به سيمثل أمام المحكمة غدا الاثنين، قائلة إنه سيتم توجيه اتهامات للمشتبه به باستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف والاعتداء على عنصر فدرالي باستخدام سلاح خطير.

إعلان

وأوضحت نيويورك تايمز أن الشرطة والخدمة السرية تبادلتا إطلاق النار مع المشتبه به خلال الحادث، قبل السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى لإجراء تقييم طبي، دون الإعلان عن إصابته بطلق ناري.

وأكد ترمب في كلمة له من البيت الأبيض أنه "تم اعتقال المسلح من قبل عناصر الأمن بشكل سريع وتعرض عنصر أمن للإصابة، وتحدثت معه وهو بخير".