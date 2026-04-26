من بنسلفانيا إلى ملعب الغولف ثم عشاء البيت الأبيض.. محاولات اغتيال ترمب

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السنوات الأخيرة لعدد من محاولات الاغتيال، إلى جانب سلسلة من المخططات والتهديدات الأمنية الأخرى التي استهدفته، وذلك في سياق تصاعد التوترات السياسية والأمنية داخل الولايات المتحدة.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء السبت بالتوقيت المحلي في الولايات المتحدة وفجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة، بأنه تم إجلاء الرئيس ترمب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، بعد وقوع حادث إطلاق نار في موقع الحفل. وبحسب التقارير، فقد تدخلت فرق الحماية بشكل سريع لتأمين الرئيس وإبعاده عن موقع الخطر.

وعقب الحادثة، قال ترمب في مؤتمر صحفي إن "حادث الليلة ليس الأول من نوعه ومحاولات الاغتيال تتكرر"، مشيرا إلى أن جهاز الخدمة السرية تمكن من التحفظ على مطلق النار بسرعة.

وأكد ترمب أن سرعة استجابة رجال الأمن كانت "مذهلة"، إذ بادروا بإطلاق النار فور رصد المهاجم، ما حال دون تفاقم الحادث. ولفت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنفذ تصرف بمفرده دون وجود شركاء له.

وأقر ترمب بوجود ثغرات أمنية، مشيرا إلى أن مبنى الحفل "لم يكن يتمتع بمستوى أمان كافٍ"، مؤكدا أن الجهات المختصة راجعت الظروف التي أحاطت بالحادث.

ودعا الرئيس الأمريكي جميع المواطنين إلى "تجديد الالتزام بحل الخلافات السياسية بطرق سلمية بعيدا عن العنف"، معتبرا أن الحدث يجب أن يكون دافعا للوحدة الوطنية، لا سببا لمزيد من الانقسام.

وقبل هذه الحادثة تعرض ترمب لمحاولتي اغتيال:

سبتمبر 2024

في يوم 15 سبتمبر/أيلول 2024، وأثناء لعب الرئيس ترمب الغولف في ملعبه الخاص بولاية فلوريدا، زعم أحد عملاء جهاز الخدمة السرية أن رجلا كان يختبئ بين الأشجار وبيده بندقية، وطارده رجال الأمن لكنه فر، واشتبه لاحقا في أنه الناشط الأمريكي ريان ويسلي روث.

وقبضت السلطات على روث بعد ملاحقته ثم احتجزته لاستكمال إجراءات التحقيق. وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) وصف الحادث بأنه "يبدو محاولة اغتيال".

وأظهرت الوثائق أن المشتبه به كان يحمل بندقية نصف آلية من طراز "إيه كيه – 47" برقم تسلسلي مطموس، مزودة بمخزن ذخيرة، وكاميرا من نوع "غو برو"، إضافة إلى ملفات تسجل تحركات ترمب في الأشهر السابقة للحدث.

يوليو 2024

في 13 يوليو/تموز 2024، حاول شاب يدعى توماس كروكس اغتيال ترمب في أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى إصابة الرئيس في أذنه ومقتل أحد المشاركين في التجمع وإصابة اثنين بجروح خطيرة، قبل أن يلقى كروكس مصرعه برصاص الأمن.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن كروكس كان متمركزا على سطح مصنع يبعد نحو 120 مترا من المنصة.

وأوضحت الشرطة المحلية أنها عثرت على مواد متفجرة في سيارة يملكها كروكس، كانت متوقفة قرب مكان انعقاد التجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وأضافت أن البندقية التي استخدمها كروكس في محاولة الاغتيال كان قد اشتراها والده.

وتعرض معظم رؤساء الولايات المتحدة لمحاولات اغتيال، 4 منهم قتلوا، وآخرون نجوا وأصيبوا إصابات غير مميتة، وقسم آخر كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) مخططات اغتيالهم وأوقفتها قبل تنفيذها.