إجلاء ترمب من عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإجلاء الرئيس دونالد ترمب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض من قبل فريق حراسته، على خلفية حادث إطلاق نار في موقع الحفل.

وتعليقا على ذلك، قال ترمب إنه تم القبض على مطلق النار، موضحا أنه أوصى باستمرار حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مؤكدا "سأمتثل لتوجيهات أجهزة إنفاذ القانون التي ستتخذ قرارها في غضون وقت قصير".

وأضاف ترمب أن ما جرى كان أمسية حافلة بالأحداث في واشنطن، مشيدا بأداء جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون، مؤكدا أنها قامت بعمل رائع.

وكشف أن "السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع أعضاء الحكومة في حالة ممتازة ولم يصابوا بأذى"، وفق تعبيره.

وأوردت رويترز عن ترمب قوله "سأعقد مؤتمرا صحفيا خلال 30 دقيقة من قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض".

إلغاء الحفل

وأعلن الرئيس الأمريكي تأجيل حفل العشاء وإعادة جدولته في غضون 30 يوما بالتنسيق مع المنظمين.

كما نقلت سي إن إن عن مصدر أن جهاز الأمن الرئاسي لا يريد أن يعود ترمب للمشاركة في الحفل "رغم إعراب الرئيس عن رغبته في ذلك"، في حين أكدت نيويورك تايمز أن الرئيس ترمب غادر فندق واشنطن هيلتون حيث كان يقام الحفل.

وأوضحت نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيقات أن عناصر إنفاذ القانون أوقفوا المسلح قرب طوق أمني واقتادوه إلى الحجز.

مروحيات

وأكد مدير مكتب الجزيرة في واشنطن هاشم أهل برا أن مروحيات وسيارات مصفحة وعناصر أمن يطوقون محيط فندق هيلتون.

وقد نقلت شبكة فوكس نيوز عن مصدر أن الأمن الرئاسي أطلق النار على المسلح أثناء محاولته مهاجمة البوابة الأمنية لقاعة حفل العشاء.

وأضافت فوكس نيوز نقلا عن فريق حراسة ترمب أن شخصا حاول العبور عبر البوابات الأمنية حاملا سلاحا ناريا.

تحقيقات واحتجاز شخص

وأعلن جهاز الخدمة السرية احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيق في حادث إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مؤكدا عدم التعرف بعد على الأشخاص المتورطين في الحادث.

إعلان

من جانبه، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الاستجابة لحادث إطلاق النار في فندق هيلتون بالعاصمة واشنطن، مشيرا إلى احتجاز المشتبه به.

وقد ذكرت شبكة سي إن إن نقلا عن مصدر أنه جرى "تحييد" مسلح في بهو فندق هيلتون، حيث كان ترمب يشارك في حفل العشاء. كما نقلت الشبكة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الرئيس ترمب وأعضاء إدارته في أمان ولم يُصب أي منهم بأذى.

من جهتها، أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن عدد من الحضور بسماع دوي يتراوح بين خمس وثماني طلقات نارية قبل إخلاء القاعة التي كانت تستضيف حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أكدت أن الرئيس ترمب ونائبه أُخرجا من القاعة عقب سماع صوت مرتفع داخل مكان الحفل.

بدوره قال مراسل واشنطن بوست إن دويا هائلا، يُحتمل أن يكون طلقة نارية، قطع حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مشيرا إلى أن جهاز الخدمة السرية باشر بإجلاء وزراء من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو.

يذكر أن ترمب تعرض لمحاولتي اغتيال خلال حملته للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

وقعت المحاولة الأولى في 13 يوليو/تموز 2024، أثناء تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، حين أطلق توماس ماثيو كروكس النار من سطح مبنى قريب، مما أدى إلى إصابة ترمب في أذنه اليمنى.

أما المرة الثانية فكانت في 15 سبتمبر/أيلول 2024، قرب ملعب ترمب للغولف في ويست بالم بيتش بفلوريدا حيث رصد عنصر من الخدمة السرية رجلا مسلحا، هو رايان ويسلي روث، مختبئا قرب الملعب، قبل أن يطلق النار باتجاهه ويفشل المحاولة.