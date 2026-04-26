إعلام أمريكي: إجلاء ترمب من عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار

أفاد موقع أكسيوس بإجلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض من قبل فريق حراسته، على خلفية حادث أمني في موقع الحفل.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مصدر أن جهاز أمن الرئيس تمكن من اعتقال مطلق النار، مؤكدة أن المكان أصبح آمنا وسيتم استئناف الحفل، مشيرة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان المسلح الذي أطلق النار قد أصيب أو قُتل.

وقد ذكرت شبكة سي إن إن نقلا عن مصدر أنه جرى تحييد مسلح في بهو فندق هيلتون، حيث كان ترمب يشارك في حفل العشاء. كما نقلت الشبكة عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن الرئيس ترمب وأعضاء إدارته في أمان ولم يُصب أي منهم بأذى.

من جهتها، أفادت وكالة أسوشيد برس نقلا عن عدد من الحضور بسماع دوي يتراوح بين خمس وثماني طلقات نارية قبل إخلاء القاعة التي كانت تستضيف حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وكانت وسائل إعلام أميركية أكدت في وقت سابق أن الرئيس ترمب ونائبه أُخرجا من القاعة عقب سماع صوت مرتفع داخل مكان الحفل.

بدوره قال مراسل واشنطن بوست إن دويا هائلا، يُحتمل أن يكون طلقة نارية، قطع حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مشيرا إلى أن جهاز الخدمة السرية باشر بإجلاء وزراء من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو.