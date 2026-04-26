صور من فندق واشنطن هيلتون.. لحظات احتفالية تحولت لاستنفار أمني

Published On 26/4/2026 26/4/2026
شهد حفل عشاء مراسلي
البيت الأبيض، في فندق واشنطن هيلتون، والذي تنظّمه جمعية المراسلين في واشنطن، ويعد أحد أبرز المناسبات السياسية والإعلامية السنوية في واشنطن، حالة من التوتر بعد سماع أصوات إطلاق نار في محيط الفعالية.
على إثر ذلك، أجلت عناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية الرئيس
دونالد ترمب، وزوجته ميلانيا ترمب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، إلى موقع آمن برفقة عدد من المسؤولين.
وفي وقت لاحق، أكد الرئيس الأمريكي أن جميع الحاضرين بخير، معلنا تأجيل الحفل إلى موعد آخر.
أحد عناصر الأمن قرب الموقع الذي أُلقي القبض فيه على المشتبه بإطلاق النار الذي وقع خلال الحفل
الرئيس الأمريكي ترمب أدلى بتصريحات في غرفة الإحاطة الصحفية عقب حادث إطلاق النار ترمب نشر صورة للمشتبه به على حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال"
اندفع عدد من ضيوف حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إلى الاحتماء تحت الطاولات بعد سماع أصوات إطلاق النار
