صور من فندق واشنطن هيلتون.. لحظات احتفالية تحولت لاستنفار أمني

شهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، في فندق واشنطن هيلتون، والذي تنظّمه جمعية المراسلين في واشنطن، ويعد أحد أبرز المناسبات السياسية والإعلامية السنوية في واشنطن، حالة من التوتر بعد سماع أصوات إطلاق نار في محيط الفعالية.

على إثر ذلك، أجلت عناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية الرئيس دونالد ترمب، وزوجته ميلانيا ترمب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، إلى موقع آمن برفقة عدد من المسؤولين.

وفي وقت لاحق، أكد الرئيس الأمريكي أن جميع الحاضرين بخير، معلنا تأجيل الحفل إلى موعد آخر.