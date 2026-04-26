صور من فندق واشنطن هيلتون.. لحظات احتفالية تحولت لاستنفار أمني

FBI agents and police officers are seen near the home of the alleged White House Correspondents’ Dinner shooter in Torrance, California, on April 25, 2026.
عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي قرب منزل المشتبه به في إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض (الفرنسية)
Published On 26/4/2026

شهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، في فندق واشنطن هيلتون، والذي تنظّمه جمعية المراسلين في واشنطن، ويعد أحد أبرز المناسبات السياسية والإعلامية السنوية في واشنطن، حالة من التوتر بعد سماع أصوات إطلاق نار في محيط الفعالية.

على إثر ذلك، أجلت عناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية الرئيس دونالد ترمب، وزوجته ميلانيا ترمب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، إلى موقع آمن برفقة عدد من المسؤولين.

وفي وقت لاحق، أكد الرئيس الأمريكي أن جميع الحاضرين بخير، معلنا تأجيل الحفل إلى موعد آخر.

epa12914515 First lady Melania Trump (L) and US President Donald Trump participate in the White House Correspondents' Association Dinner in Washington, DC, USA, 25 April 2026. EPA/Yuri Gripas / POOL
بدت أجواء الاحتفال اعتيادية في البداية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا ترمب (الأوروبية)

 

U.S. Secret Service agents respond near President Donald Trump and first lady Melania Trump during the White House Correspondents Dinner, Saturday, April 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
استجاب عناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية بالقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (أسوشيتد برس)

 

Secret service agents respond during the White House Correspondents Dinner, Saturday, April 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Tom Brenner)
استنفار أمني لعناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض (أسوشيتد برس)

 

Reporters react after loud bangs were heard during the White House Correspondents' dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on April 25, 2026. President Trump was evacuated from the dinner, which he was attending for the first time while in office. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
انتشار عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكية في محيط الفعالية (الفرنسية)

 

أحد عناصر الأمن قرب الموقع الذي أُلقي القبض فيه على المشتبه بإطلاق النار الذي وقع خلال الحفل (الفرنسية)

 

President Donald Trump gestures as he speaks in the James Brady Press Briefing Room at the White House after a shooting incident outside the ballroom at at the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, Saturday, April 25, 2026. (AP Photo/Jose Luis Magana)
الرئيس الأمريكي ترمب أدلى بتصريحات في غرفة الإحاطة الصحفية عقب حادث إطلاق النار (أسوشيتد برس)
TOPSHOT - This image released by US President Donald Trump via his Truth Social account (@realDonaldTrump) shows a person he claims to be the alleged suspect in the shooting incident at the White House Correspondents’ Dinner on the ground after being apprehended on April 25, 2026.
ترمب نشر صورة للمشتبه به على حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال" (الفرنسية)

 

Guests take cover after U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump were rushed out of the White House Correspondents' Association dinner by Secret Service agents when a man opened fire with a shotgun on security personnel outside the room, in Washington, D.C., U.S. April 25, 2026. Picture taken using a mobile phone. REUTERS/Evan Vucci
اندفع عدد من ضيوف حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إلى الاحتماء تحت الطاولات بعد سماع أصوات إطلاق النار (رويترز)

 

U.S. Secret Service agents patrol the North Lawn at the White House after a shooting incident outside the ballroom at the annual White House Correspondents' Association Dinner in Washington, Saturday, April 25, 2026.(AP Photo/Tom Brenner)
تشديد الإجراءات عند نقاط التفتيش القريبة من موقع الحفل (أسوشيتد برس)

 

المصدر: الجزيرة
