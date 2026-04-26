آليات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت، اليوم الأحد، بين قريتَي جملة وصيصون في حوض اليرموك بريف درعا الغربي".

وأشارت إلى أن "قوة للاحتلال مؤلفة من نحو 10 آليات توغلت في أطراف قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك، قبل أن تنسحب وتتمركز على طريق جملة-صيصون، قرب الطريق المؤدي إلى وادي الرقاد".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية على التوغل الذي يأتي في إطار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات عقب تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع، في حوار مع وكالة الأناضول، الخميس الماضي، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

انتهاكات مستمرة

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا بشكل شبه يومي، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

وشنت إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا، أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.