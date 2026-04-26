هجوم الهيلتون.. كيف تحول معلم الشهر إلى اللغز الأكبر في واشنطن؟

لم يكن عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض مساء السبت مجرد مناسبة اجتماعية تقليدية؛ بل تحول في لحظة خاطفة إلى مسرح لواحد من أخطر الاختراقات الأمنية.

بين دوي الرصاص وصيحات جهاز الخدمة السرية، نجا الرئيس دونالد ترمب من محاولة اغتيال محتملة، تاركا خلفه قاعة تعج بالفوضى، وتساؤلات أمنية وجودية، ومشتبها به يكسر كل الأنماط التقليدية للمهاجمين السياسيين.

رغم الاهتمام الواسع الذي أحاط بالمشتبه به عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت قرب موقع استضافة عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق واشنطن هيلتون، تكشف المعطيات المتاحة عن بصمة رقمية محدودة على نحو لافت، خلافا للنمط المعتاد في قضايا العنف السياسي التي كثيرا ما تقترن بحضور مكثف على منصات التواصل، أو بسجل منشورات يكشف ميولا أيديولوجية أو دوافع معلنة.

وقدمت وسائل إعلام أمريكية معلومات طفيفة عن "كول توماس ألين" ("Cole Thomas Allen")، البالغ من العمر 31 عاما، ومن سكان مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا.

وبفحص حسابه على منصة "لينكد إن" ومواقع التواصل الأخرى، يتبين أن المشتبه به يعمل مدرسا في مؤسسة "سي 2 إديوكيشن" ("C2 Education")، وحصل في ديسمبر/كانون الأول عام 2024 على لقب "معلم الشهر" دليلا على تميزه في عمله.

ويكشف حسابه أنه تخرج من معهد "كالتيك" -وهو واحد من أصعب وأرقى المعاهد العلمية في الولايات المتحدة- كما نال درجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة ولاية كاليفورنيا دومينغيز هيلز عام 2025، ويشير حصوله على الماجستير إلى أن حياته كانت مستقرة وتسير في مسار إنجاز حتى وقت قريب جدا.

ووفقا لحسابه على "لينكد إن"، سجل علامة تجارية عام 2019 للعبة "بوردم" ("Bohrdom")، وهي لعبة قتال ذرية ابتكرها ونشرها على منصة "ستيم" ("Steam") للألعاب الإلكترونية.

ويعرّف الموقع الإلكتروني اللعبة بأنها "لعبة قتال غير متكافئة تعتمد على المهارة، وغير عنيفة، ومستوحاة بشكل فضفاض من نموذج كيميائي مستوحى بدوره بشكل فضفاض من الواقع. أو يمكن اعتبارها مزيجا بين ألعاب إطلاق النار الكثيفة وألعاب السباق، مع إضافة كرات البينبول ذاتية الدفع".

وبينما كانت أجهزة الأمن تبحث عن دوافع سياسية متطرفة، كشفت البصمة الرقمية لـ"كول ألين" عن شخصية أكاديمية متفوقة؛ مهندس ميكانيكي من "كالتيك" ومبرمج ألعاب فيديو، لُقب بـ"معلم الشهر" قبل أشهر قليلة من تحوله إلى المتهم الأول في أخطر اختراق أمني في العاصمة.

وفي السياق نفسه، تحوّل منزل المشتبه به في مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا إلى بؤرة استنفار أمني وإعلامي، بعدما تداول أمريكيون مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل تظهر انتشارا أمنيا كثيفا أمام منزل "كول".

وطوقت عناصر الشرطة المحلية وعناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي المنزل ومحيطه، وفرضت تدابير أمنية مشددة.

وأغلقت شرطة تورانس أجزاء من الشارع المحيط بمنزل المشتبه به بشريط أمني، ومنعت الاقتراب من المنطقة في إطار السيطرة على الحشود وتأمين مسرح التحقيق.

كما قدّم عمدة مدينة تورانس جورج كيه تشين ("George K. Chen") إحاطة لوسائل الإعلام بشأن التحقيقات الجارية في منزل كول ألين ("Cole Allen") الواقع في شارع غرامرسي ("Gramercy Avenue")، مؤكدا استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقية في الموقع.

وتبقى واشنطن اليوم في انتظار نتائج التحقيقات التي يقودها مكتب المدعية العامة جانين بيرو، في محاولة لفهم كيف تحول مبرمج ألعاب فيديو ومهندس من "كالتيك" إلى المتهم الأول في محاولة هز استقرار الولايات المتحدة من قلب عاصمتها.