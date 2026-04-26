تصعيد متبادل.. قتلى بأوكرانيا وضربات تصيب العمق الروسي

أكد مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 على الأقل بجروح جراء ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا.

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب بين البلدين، إذ تطلق موسكو مئات المسيّرات باتجاه جارتها بوتيرة دائمة منذ بدء الحرب في فبراير/شباط عام 2022، في حين تستهدف كييف منشآت روسية عسكرية وأخرى للطاقة.

خسائر أوكرانية

وبحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لسومي أوليغ غريغوروف، أسفر هجوم روسي بمسيّرات عن مقتل مدنيَّين في منطقة سومي الحدودية شمال شرقي أوكرانيا.

وأفاد في منشور على تلغرام بأن "العدو أصاب مدنيين في مدينة بيلوبيليا، على بُعد أقل من 5 كيلومترات من الحدود مع روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى مقتل رجلين يبلغان من العمر 48 و72 عاما.

في الأثناء، قُتل شخص وأصيب 4 بجروح إثر هجمات بمسيّرات ونيران مدفعية في مدينة دنيبرو (وسط شرق) إلى جانب أضرار لحقت بمنازل وسيارات، وفقا لمسؤول الإدارة العسكرية في المنطقة أولكسندر غانجا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجاييف أن رجلا لقي حتفه داخل سيارة عندما أسفر هجوم أوكراني بمسيّرات عن وقوع أضرار بمنازل ومدرسة للرقص في مختلف أحياء المدينة.

وأفاد المصدر بأن روسيا أسقطت 43 مسيّرة أثناء الهجوم.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس السبت، مقتل 8 أشخاص على الأقل في دنيبرو التي شهدت موجات ضربات روسية على مدى 20 ساعة متتالية.

أضرار روسية

على الجبهة الأخرى، أكد حاكم منطقة فولوغدا الروسية جورجي فيليمونوف تعرُّض مصنع للأسمدة في المنطقة لأضرار جراء هجوم شنته طائرات مسيّرة أوكرانية اليوم الأحد.

وأشار ‌‌‌‌فيليمونوف إلى أن خط أنابيب عالي الضغط لحمض الكبريتيك تعرَّض لأضرار في مجمع تديره شركة أباتيت، وهي تابعة لشركة فوس آغرو التي تُعَد من أكبر منتجي الأسمدة الفوسفاتية في العالم.

وقال إن تسربا جرى احتواؤه، ولم يحدث ‌‌‌‌أي تسرب للمواد الكيميائية الخطرة، مضيفا أن ‌‌‌‌5 ‌‌‌‌أشخاص أصيبوا.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت السلطات الروسية تسرُّب كميات من النفط إلى البحر الأسود إثر هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت ميناء توابسي الروسي، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص.

واتهم بيان صادر عن مركز عمليات منطقة كراسنودار، أوكرانيا، بشن هجمات بطائرات مسيّرة على الميناء الواقع في مدينة توابسي، مما أسفر عن أضرار.

وكثفت أوكرانيا أخيرا هجماتها بطائرات مسيّرة على الأراضي الروسية، وقالت السلطات في مدينة يكاترينبورغ الروسية إن طائرة مسيّرة أوكرانية سقطت على مبنى سكني بالمدينة، أمس السبت، مما أسفر ‌‌‌‌‌‌‌‌عن ‌‌‌‌‌‌‌‌تعرُّض أشخاص لإصابات طفيفة.