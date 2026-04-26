هذا ما نعرفه عن هجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض بواشنطن

شهد فندق "واشنطن هيلتون" ليلة السبت استنفارا أمنيا بالتزامن مع عشاء مراسلي البيت الأبيض، إذ تمكن أفراد الخدمة السرية من السيطرة على مسلح حاول إطلاق النار بعد اقتحام الموقع أثناء وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ورغم غموض دوافع الهجوم، فقد كشفت السلطات تفاصيل أولية بشأن هوية المشتبه فيه والأسلحة التي كانت بحوزته، وسط متابعة من الرئيس الأمريكي الذي طمأن الجمهور على صحة الضابط المصاب.

ونشر ترمب صورا للمشتبه فيه على منصة "تروث سوشيال"، تُظهر رجلا عاري الصدر مستلقيا ووجهه لأسفل على الأرض، ويداه خلف ظهره.

تفاصيل العملية

وبحسب مسؤولي إنفاذ القانون والسلطات، فإن المشتبه فيه من ولاية كاليفورنيا، وكان يحمل معه بندقية رشاش (شوزن) ومسدسا وسكاكين، وكان نزيلا في فندق "واشنطن هيلتون"، حيث كان يقام عشاء مراسلي البيت الأبيض، إذ تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه وهو يخضع للتقييم في أحد المستشفيات.

وفي تفاصيل العملية، توجه المسلح إلى نقطة تفتيش أمنية تابعة للخدمة السرية، وأطلق النار على ضابط كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.

وعن حالته الصحية، قال ترمب إنه بحالة جيدة، مضيفا "أصيب أحد الضباط، لكنه نجا بفضل ارتدائه سترة واقية من الرصاص جيدة جدا".

وأشار ترمب إلى أنه "أُطلِق النار عليه من مسافة قريبة جدا وبسلاح قوي للغاية، لكن السترة أدت مهمتها. لقد تحدثت معه للتو، وهو بخير وفي حالة ممتازة".

ويواجه المشتبه فيه تهمتين، إحداهما استخدام سلاح ناري أثناء جريمة أو عنف، والأخرى الاعتداء على ضباط اتحاديين باستخدام سلاح خطر.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مُنفذ الحادث رجل يبلغ من العمر 31 عاما، يُدعى كول توماس ألين.

ترمب ينجو

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بإجلاء الرئيس دونالد ترمب دون أذى من الحفل بواسطة فريق حراسته، عقب حادث إطلاق النار.

إعلان

وقال إن "السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع أعضاء الحكومة في حالة ممتازة، ولم يصابوا بأذى".

وأضاف "لا أعتقد أن الحادث له علاقة بإيران، ولكننا سنحقق في الهجوم"، مشيرا إلى أن "المهاجم كان وحيدا في هذا العمل، ولم يكن مدعوما من أحد".

وأعلن الرئيس الأمريكي تأجيل حفل العشاء وإعادة جدولته في غضون 30 يوما بالتنسيق مع المنظمين.

يُذكر أن ترمب تعرّض لمحاولتَي اغتيال خلال حملته للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024، وقعت الأولى في يوليو/تموز، خلال تجمُّع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، حين أطلق توماس ماثيو كروكس الرصاص من سطح مبنى قريب، مما أدى إلى إصابة ترمب في أذنه اليمنى.

أما المرة الثانية فكانت في سبتمبر/أيلول 2024، قرب ملعب ترمب للغولف في ويست بالم بيتش بفلوريدا، حيث رصد فرد من الخدمة السرية رجلا مسلحا، هو رايان ويسلي روث، مختبئا قرب الملعب، قبل إحباط الهجوم.