ترمب: أتحدث مع بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، إنه يجري "محادثات جيدة" مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار سعيه لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين منذ أكثر من 4 سنوات.

وأضاف ترمب في مقابلة مع برنامج ذا صنداي بريفينغ على قناة فوكس نيوز: "نحن نعمل على الوضع في روسيا وأوكرانيا، ونأمل أن ننجح في ذلك".

وذكر ترمب أنه لا يريد الكشف عن آخر مرة تحدث فيها إلى بوتين.

وأضاف "أجري محادثات معه، وأجري محادثات مع الرئيس زيلينسكي، وهي محادثات جيدة"، دون أن يحدد توقيت الاتصالات مع أي من الزعيمين.

وتابع: "الكراهية بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي أمر سخيف. إنه جنون. والكراهية أمر سيئ. الكراهية أمر سيئ عندما تحاول تسوية شيء ما، لكنها ستحدث".

وتعهد ترمب بإنهاء الحرب التي بدأت بهجوم روسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكنّ الصراع لا يزال مستمرا بعد مرور أكثر من عام على ولايته الثانية.

ميدانيا، قال الجيش الأوكراني، الأحد، إنه استهدف مصفاة نفط روسية كبرى في ياروسلافل، شمال شرقي موسكو، تُعتبر بالغة الأهمية للعمليات اللوجستية للجيش الروسي.

وأضاف الجيش الأوكراني في بيان أنه وردت تقارير عن اندلاع حريق في المنشأة عقب الهجوم، وأنه يجري تحديد حجم الأضرار.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين على الأقل بجروح جراء ضربات روسية في أنحاء أوكرانيا.