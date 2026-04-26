بينهم طفل.. 4 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف جنوب قطاع غزة ووسطه

استُشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، فجر اليوم الأحد، في سلسلة هجمات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر قصف مدفعي وإطلاق نار، استهدفت مناطق متفرقة جنوبي قطاع غزة ووسطه.

وأفادت وكالة الأناضول -نقلا عن مصادر طبية في مجمع الشفاء غربي مدينة غزة– بوصول جثماني فلسطينيين إثر قصف مسيّرة إسرائيلية، استهدف دراجة نارية قرب دوار الكويت في شارع صلاح الدين جنوب شرقي المدينة.

وقالت المصادر إن فلسطينيا ثالثا استُشهد برصاص الجيش الإسرائيلي بمنطقة المغراقة وسط القطاع، في حين استُشهد طفل (14 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة مساء السبت.

خرق وقف إطلاق النار

وبالتزامن مع إطلاق النار من الآليات العسكرية، أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف على شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفق شهود عيان.

وفي وسط القطاع، تعرضت المناطق الشرقية لمخيم البريج لقصف مدفعي متزامن مع إطلاق نار مكثف من مروحيات إسرائيلية.

كما قصفت مدفعية إسرائيلية الأجزاء الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأطلقت زوارق حربية قذائفها باتجاه ساحل المدينة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أفاد بأن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأسفرت الخروق المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 972 فلسطينيا وإصابة 2235، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وتستمر هذه الانتهاكات رغم التوصل إلى الاتفاق، عقب عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف مصاب، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.

وبينما تواصل إسرائيل احتلال أكثر من 50% من مساحة القطاع، يعيش مئات الآلاف من النازحين في خيام ومدارس ومراكز إيواء ومناطق مفتوحة، بعد تدمير منازلهم جراء الحرب الإسرائيلية، وسط أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية.