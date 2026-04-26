بيانات تكشف موجة جديدة من الجسر الجوي الأمريكي نحو الشرق الأوسط

أظهرت بيانات ملاحية من منصتي "فلايت" رادار، و"إيه دي إس-بي إكستشينج"، استمرار وتيرة الحشد الجوي العسكري الأمريكي تجاه الشرق الأوسط، عبر موجة جديدة من رحلات الشحن العسكري، انطلقت من ألمانيا خلال نحو 48 ساعة، حتى وقت إعداد هذه المادة.

وبحسب تحليل بيانات التتبع، رصدت الوحدة في الفترة بين 23 و25 أبريل/نيسان الجاري ما لا يقل عن 31 رحلة شحن عسكري أمريكية غادرت من ألمانيا تجاه الشرق الأوسط، في امتداد لرصد سابق وثق استمرار الجسر الجوي الأمريكي من القواعد الأوروبية إلى المنطقة خلال الأيام الماضية.

وتُظهر البيانات أن 29 رحلة من الرحلات المرصودة نُفذت بطائرات "بوينغ سي-17 آيه غلوب ماستر 3″ (Boeing C-17A Globemaster III)، إلى جانب رحلتين بطائرتي "لوكهيد سي-5 إم سوبر غالاكسي" (Lockheed C-5M Super Galaxy)، وهما من أبرز طائرات النقل الاستراتيجي الثقيلة في سلاح الجو الأمريكي.

ووفقا للقوات الجوية الأمريكية، فإن طائرة "سي-17" قادرة على حمل ما يصل إلى نحو 77.5 طن من الشحنات، وتشمل مهامها النقل السريع للقوات وجميع أنواع الحمولات إلى القواعد الرئيسية أو القواعد المتقدمة داخل مناطق الانتشار، إلى جانب مهام النقل التكتيكي والإسقاط الجوي والإجلاء الطبي.

أما طائرة "سي-5 إم سوبر غالاكسي"، فتصفها القوات الجوية الأمريكية بأنها أكبر طائرة في أسطولها، ومخصصة لنقل الشحنات الضخمة والأفراد لصالح وزارة الدفاع، وتصل حمولتها القصوى إلى نحو 127.5 طن، مع قدرة على نقل الشحنات فائقة الحجم عبر مدى عابر للقارات.

ولا تكشف بيانات التتبع وحدها طبيعة الشحنات المحمولة على متن هذه الطائرات، لكنها تكتسب دلالة عملياتية من حجمها وتكرارها خلال نافذة زمنية قصيرة، خاصة أن طائرات النقل الثقيلة تُستخدم عادة في تحريك المعدات العسكرية وقطع الغيار وأنظمة الدعم والذخائر والعناصر اللوجستية المرتبطة بعمليات الانتشار طويلة المدى.

وتأتي هذه الموجة الجديدة بعد أن كانت الجزيرة قد رصدت في 21 أبريل/نيسان الجاري، ما لا يقل عن 42 رحلة شحن عسكري أمريكية انطلقت من ألمانيا إلى الشرق الأوسط خلال نحو 48 ساعة، اعتمادا على بيانات من منصتي فلايت رادار و"إيه دي إس-بي إكستشينج".

كما سبق للجزيرة أن وثقت 124 رحلة شحن عسكري أمريكية مكتملة على الأقل من ألمانيا إلى الشرق الأوسط خلال الفترة بين 12 و18 أبريل/نيسان، ما يجعل الرصد الحالي حلقة إضافية في مسار متواصل من الحركة الجوية العسكرية، وليس مجرد نشاط منفصل داخل نافذة زمنية محدودة.

وفي اليوم الـ19 للهدنة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها تواصل فرض العقوبات وتنفيذ الحصار على السفن المتجهة إلى إيران أو المغادرة منها، مشيرة إلى أنها حوّلت مسار 37 سفينة منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية.

وأضافت أن مروحية تابعة للبحرية الأمريكية اعترضت سفينة مرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني في بحر العرب، لافتة إلى أن هذه السفينة واحدة من بين 19 سفينة يشملها نظام العقوبات الأمريكية.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي سيعاود زيارة العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بعد انتهاء زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط.

وأضافت الوكالة أن جزءا من الوفد الإيراني المرافق لعراقجي عاد من إسلام آباد إلى طهران للتشاور، على أن يلتحق أعضاء الوفد الذين عادوا إلى طهران بعراقجي مساء الأحد في إسلام آباد.