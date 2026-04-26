أغلقت -مساء أمس السبت- صناديق الاقتراع في كافة مراكز التصويت بالضفة الغربية المحتلة ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إيذانا ببدء فرز الأصوات لاختيار ممثلي الهيئات المحلية.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بأن مراكز الاقتراع أغلقت في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في الضفة، مع السماح للموجودين داخل اللجان بإنهاء التصويت، في حين باشرت الطواقم الفنية فرز الأصوات، بحضور مراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية والصحفيين.

وحسب بيانات اللجنة، بلغت نسبة المشاركة النهائية في الضفة الغربية 53.44%، إذ أدلى 512 ألفا و510 ناخبين بأصواتهم، وفي مدينة دير البلح بقطاع غزة، بلغت نسبة المشاركة 22.66% بعدما اقترع 15 ألفا و962 ناخبا.

وكانت اللجنة قد قررت تمديد التصويت في دير البلح ساعة إضافية لتنتهي في السادسة مساء بهدف تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في هذه السابقة الأولى منذ 22 عاما التي تشهد فيها المدينة اقتراعا محليا.

دلالات سياسية واستحقاقات مؤجلة

وتأتي هذه الانتخابات وسط منافسة محدودة، في أعقاب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بعد عامين من حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي خلفت دمارا هائلا في البنى التحتية وأكثر من 72 ألف شهيد.

وجرى الاقتراع في 183 هيئة محلية، منها 90 مجلسا بلديا و93 مجلسا قرويا، في حين حُسمت النتائج بالتزكية في مدن رئيسية مثل رام الله ونابلس نتيجة تقدم قائمة واحدة فقط.

من جانبها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإجراء الانتخابات في دير البلح، واصفة الخطوة بأنها "إيجابية" وحق طبيعي للشعب الفلسطيني لاختيار ممثليه.

ودعت الحركة إلى أن تكون هذه الانتخابات مقدمة لتجديد كافة شرعيات النظام السياسي الفلسطيني، عبر إجراء انتخابات شاملة للمجلسين التشريعي والوطني والانتخابات الرئاسية المعطلة منذ سنوات طويلة بسبب الانقسام السياسي القائم منذ عام 2007.

ومن المقرر أن تواصل لجنة الانتخابات تجميع النتائج وتدقيق محاضر الفرز في مقرها العام بمدينة البيرة، تمهيدا للإعلان عن النتائج الرسمية في مؤتمر صحفي ظهر الأحد، وسط ترقب شعبي لما ستسفر عنه هذه الانتخابات في ظل التحديات السياسية والميدانية الراهنة.