اليمن.. ضبط خلية خططت لتنفيذ اغتيالات في عدن

ضبطت السلطات اليمنية، اليوم الأحد، خلية قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ سلسلة اغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، وذلك عقب اغتيال قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن مصدر أمني -لم تسمّه- أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط خلية، وصفتها بأنها "إرهابية" كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال في عدن.

وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن توقيف عدد من أفراد الخلية، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطتها، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة عدن.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تواصل استكمال التحقيقات لكشف جميع الملابسات، وتعقب بقية الضالعين، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأشار المصدر إلى احتمال ارتباط الخلية بعدد من الحوادث "الإجرامية" الأخيرة، بينها اغتيال رجل الأعمال عبد الرحمن الشاعر في مديرية المنصورة شمالي عدن.

وأمس السبت، أعلن التجمع اليمني للإصلاح، وهو أكبر حزب إسلامي في اليمن، اغتيال الشاعر برصاص مسلحين لاذوا بالفرار، دون أن تتبنى أي جهة المسؤولية عن العملية.

وكان الشاعر يشغل منصبا قياديا في الحزب قبل اغتياله، ويرأس مجلس إدارة مدارس "النورس" الأهلية. وسبق أن تعرّض قياديون في حزب الإصلاح لعمليات ومحاولات اغتيال في أكثر من محافظة، منذ بدء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين قبل نحو 12 عاما.