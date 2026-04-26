اعتقال متهمين باغتيال ضابط بمكافحة المخدرات في تعز

أعلنت الأجهزة الأمنية في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن، اليوم الأحد، إلقاء القبض على المتهمَين الرئيسيين في قضية اغتيال ضابط في إدارة مكافحة المخدرات، بعد عملية تعقب استمرت نحو أسبوع.

وقال المستشار الإعلامي في شرطة تعز، الرائد يحيى العتواني، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن عملية ضبط المتهمين نُفذت في ساعة متأخرة من ليل السبت، عقب جهود حثيثة من الرصد والتحري الدقيق استمرت عدة أيام.

وأضاف العتواني "هذا الإنجاز يأتي استكمالا لإجراءات سابقة أسفرت عن ضبط عدد من المشتبه بهم على ذمة القضية"، مشيرا إلى أن إجمالي من تم ضبطهم حتى الآن بلغ 8 أشخاص.

وأوضح العتواني للجزيرة نت أنه تم إيداع المتهمين الحجز تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وكان الملازم عمرو الشميري قد قُتل في 19 أبريل/نيسان الجاري، برصاص مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية في حي الجمهوري شرقي مدينة تعز.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن دوافع الجريمة، في حين تتواصل التحقيقات لاستكمال ملف القضية.

وكانت السلطات اليمنية أعلنت، اليوم الأحد، ضبط خلية قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ سلسلة اغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، وذلك عقب اغتيال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عبد الرحمن الشاعر في مديرية المنصورة شمالي عدن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن مصدر أمني -لم تسمّه- أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط خلية، وصفتها بأنها "إرهابية" كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال في عدن.

وأمس السبت، أعلن التجمع اليمني للإصلاح، وهو أكبر حزب إسلامي في اليمن، اغتيال رجل الأعمال عبد الرحمن الشاعر برصاص مسلحين لاذوا بالفرار، دون أن تتبنى أي جهة المسؤولية عن العملية.

وكان الشاعر يشغل منصبا قياديا في الحزب قبل اغتياله، ويرأس مجلس إدارة مدارس "النورس" الأهلية. وسبق أن تعرّض قياديون في حزب الإصلاح لعمليات ومحاولات اغتيال في أكثر من محافظة، منذ بدء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين قبل نحو 12 عاما.