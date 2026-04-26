استمر 20 ساعة.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي مكثف على أوكرانيا

This handout photograph taken and released on April 25, 2026 by the Dnipropetrovsk Regional Military Administration shows Ukrainian rescuers evacuating the body of a victim at the site of a damaged residential building following a Russian attack in Dnipro, amid the Russian invasion of Ukraine.
رجال إنقاذ أوكرانيون يجلون جثة ضحية إثر هجوم روسي استهدف مبنى في دنيبرو (الفرنسية)
Published On 26/4/2026

سقط عشرات القتلى والجرحى في أوكرانيا إثر موجة عنيفة من الهجمات الروسية، في تصعيد ميداني يأتي مع استمرار تعثر المساعي الدولية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي دخلت عامها الخامس.

وأفاد حاكم مدينة دنيبرو -الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا- أوليكساندر هانزا بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 49 آخرون في المدينة، التي تعرضت مرارا للاستهداف خلال الحرب المستمرة.

وبيّن أن المدينة استُهدفت بهجمات متعددة ليل الجمعة تسببت في انهيار جزء كبير من مبنى سكني، في حين تعرض الموقع ذاته لهجوم جديد صباح السبت بينما كان عمال الإنقاذ يباشرون عملهم، وهجوم لاحق في المساء.

ووفقا لهانزا، فإن روسيا هاجمت على مدى أكثر من 20 ساعة منطقة دنيبرو على دفعات، متهما موسكو باستهداف المدينة بالصواريخ والطائرات المسيرة عن عمد وقصف مناطق سكنية.

إضافة إلى ذلك، ذكر رئيس بلدية المدينة بوريس فيلاتوف أن من بين الجرحى طفلين ونائب رئيس البلدية الذي نجا بأعجوبة من القتل.

This handout photograph taken and released by the State Emergency Service of Ukraine on April 25, 2026 shows Ukrainian rescuers clearing debris in a building following a Russian attack in Dnipro, amid the Russian invasion of Ukraine.
مبنى في مدينة دنيبرو  استُهدف بهجوم روسي (الفرنسية)

وفي أوكرانيا أيضا، قال حاكم منطقة تشيرنيهيف إن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تسببت في مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في المنطقة الواقعة شمال البلاد.

من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا إيفان فيدوروف بأن غارات استهدفت المنطقة، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين كانوا في حافلة صغيرة مدنية.

من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت خلال الليل 619 طائرة مسيرة و47 صاروخا، مشيرا إلى أن قواته تمكنت من إسقاط 580 مسيّرة و30 صاروخا.

epa12913042 The site of a Russian strike on a residential area in Kharkiv, Ukraine, 25 April 2026, amid the ongoing Russian invasion. At least 4 people died, and more than 30 were injured in the overnight attack on Ukraine, according to the State Emergency Service of Ukraine report. EPA/SERGEY KOZLOV
آثار غارة روسية على منطقة سكنية بخاركيف أمس السبت (الأوروبية)

ضربة واسعة

على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مواقع عسكرية وصناعية وأخرى للطاقة ليلا ردا على الهجمات الأوكرانية على بنى تحتية مدنية روسية.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أنها نفذت "ضربة واسعة النطاق" على منشآت المجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة، فضلا عن بنية تحتية لموانئ، مؤكدة أنه "تمّ تحقيق أهداف الضربة".

وكثفت أوكرانيا مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، وقالت السلطات في مدينة يكاترينبورغ الروسية السبت إن طائرة مسيرة أوكرانية سقطت على مبنى سكني بالمدينة، مما أسفر ‌‌عن ‌‌تعرض أشخاص لإصابات طفيفة.

وقال حاكم منطقة لوغانسك الذي عينته روسيا إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية أسفر عن مقتل 3 من سكان إحدى القرى.

إجراءات فورية

وتعليقا على هجمات موسكو الأخيرة، خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء بلاده بقوله "لا بد أن يُذكّر كل هجوم من هذا القبيل شركاءنا بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، وتعزيز دفاعاتنا الجوية ‌‌بشكل سريع".

وأضاف "من المهم ألا يصمت العالم في مواجهة ما يحدث، وألا تطغى الحرب في إيران على هذه الحرب الروسية في أوروبا".

وشدد على ضرورة استمرار الضغط على روسيا وعدم توقفه ليوم واحد، مؤكدا أنه "يجب عدم وقف العقوبات المفروضة على روسيا مقابل كل ضربة من هذه الضربات".

في حين قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن روسيا "تتعمد إطالة أمد إرهابها ضد شعبنا، وتواصل استهداف البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية".

المصدر: الجزيرة + وكالات
