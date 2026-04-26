استمر 20 ساعة.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي مكثف على أوكرانيا

سقط عشرات القتلى والجرحى في أوكرانيا إثر موجة عنيفة من الهجمات الروسية، في تصعيد ميداني يأتي مع استمرار تعثر المساعي الدولية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي دخلت عامها الخامس.

وأفاد حاكم مدينة دنيبرو -الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا- أوليكساندر هانزا بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 49 آخرون في المدينة، التي تعرضت مرارا للاستهداف خلال الحرب المستمرة.

وبيّن أن المدينة استُهدفت بهجمات متعددة ليل الجمعة تسببت في انهيار جزء كبير من مبنى سكني، في حين تعرض الموقع ذاته لهجوم جديد صباح السبت بينما كان عمال الإنقاذ يباشرون عملهم، وهجوم لاحق في المساء.

ووفقا لهانزا، فإن روسيا هاجمت على مدى أكثر من 20 ساعة منطقة دنيبرو على دفعات، متهما موسكو باستهداف المدينة بالصواريخ والطائرات المسيرة عن عمد وقصف مناطق سكنية.

إضافة إلى ذلك، ذكر رئيس بلدية المدينة بوريس فيلاتوف أن من بين الجرحى طفلين ونائب رئيس البلدية الذي نجا بأعجوبة من القتل.

وفي أوكرانيا أيضا، قال حاكم منطقة تشيرنيهيف إن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تسببت في مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في المنطقة الواقعة شمال البلاد.

من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا إيفان فيدوروف بأن غارات استهدفت المنطقة، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين كانوا في حافلة صغيرة مدنية.

من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت خلال الليل 619 طائرة مسيرة و47 صاروخا، مشيرا إلى أن قواته تمكنت من إسقاط 580 مسيّرة و30 صاروخا.

ضربة واسعة

على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مواقع عسكرية وصناعية وأخرى للطاقة ليلا ردا على الهجمات الأوكرانية على بنى تحتية مدنية روسية.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أنها نفذت "ضربة واسعة النطاق" على منشآت المجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة، فضلا عن بنية تحتية لموانئ، مؤكدة أنه "تمّ تحقيق أهداف الضربة".

وكثفت أوكرانيا مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، وقالت السلطات في مدينة يكاترينبورغ الروسية السبت إن طائرة مسيرة أوكرانية سقطت على مبنى سكني بالمدينة، مما أسفر ‌‌عن ‌‌تعرض أشخاص لإصابات طفيفة.

وقال حاكم منطقة لوغانسك الذي عينته روسيا إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية أسفر عن مقتل 3 من سكان إحدى القرى.

إجراءات فورية

وتعليقا على هجمات موسكو الأخيرة، خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء بلاده بقوله "لا بد أن يُذكّر كل هجوم من هذا القبيل شركاءنا بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، وتعزيز دفاعاتنا الجوية ‌‌بشكل سريع".

وأضاف "من المهم ألا يصمت العالم في مواجهة ما يحدث، وألا تطغى الحرب في إيران على هذه الحرب الروسية في أوروبا".

وشدد على ضرورة استمرار الضغط على روسيا وعدم توقفه ليوم واحد، مؤكدا أنه "يجب عدم وقف العقوبات المفروضة على روسيا مقابل كل ضربة من هذه الضربات".

في حين قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن روسيا "تتعمد إطالة أمد إرهابها ضد شعبنا، وتواصل استهداف البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية".