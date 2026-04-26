إسرائيل تعيّن أول سفير لها في إقليم أرض الصومال

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعيين أول سفير لإسرائيل في أرض الصومال، بعد أشهر من اعترافها رسميا بالإقليم الانفصالي الواقع في القرن الأفريقي.

وقالت الوزارة إن مايكل لوتم، الذي يشغل حاليا منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، سيكون مبعوث إسرائيل إلى أرض الصومال.

وشغل لوتم سابقا منصب سفير إسرائيل لدى كينيا وأذربيجان وكازاخستان، ويأتي تعيينه عقب إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2025، وزيارة وزير الخارجية جدعون ساعر لإقليم أرض الصومال في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأثارت زيارة ساعر لأرض الصومال إدانة من الصومال التي وصفتها بأنها "توغل غير مصرح به".

إدانة شديدة

وسبق أن أعربت مقديشو عن "إدانتها الشديدة" لإعلان تل أبيب عزمها تعيين سفير لها في أرض الصومال، وقالت إن تعيين ممثل دبلوماسي في المنطقة الشمالية الغربية من الصومال "يشكل انتهاكا لوحدة أراضيه وسيادته".

وأكدت في بيان أن هذا الإجراء يتعارض مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وشددت على أن الصومال "دولة واحدة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة".

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال منذ إعلان استقلال الإقليم من طرف واحد عن الصومال عام 1991 في أعقاب الحرب الأهلية. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت "أرض الصومال" تعيين محمد حاجي سفيرا لها لدى إسرائيل.

وتحظى "أرض الصومال" بموقع إستراتيجي على خليج عدن، ولديها عملتها وجواز سفرها وجيشها الخاص، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من استفزاز الصومال وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.