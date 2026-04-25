4 مرات خلال ساعة.. صفارات الإنذار تدوّي شمالي إسرائيل

دوّت صفارات الإنذار 4 مرات خلال ساعة واحدة في مستوطنات عدة بالشمال، مساء السبت، إثر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من لبنان استهدفت إسرائيل، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ سلسلة غارات جوية وعمليات تفجير واسعة لمربعات سكنية في الجنوب اللبناني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صفارات الإنذار فُعّلت في نحو 10 بلدات في الجليل الغربي، شملت مستوطنات "شلومي" و"حنينا" و"يعرا" و"متسوفا" و"بتست" و"عبدون" ورأس الناقورة، وذلك للاشتباه في تسلل مسيّرات.

وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض "هدف جوي مشبوه" وفقدان الاتصال بآخر، كما أشار إلى رصد إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات "مرغليوت" و"منارة" و"مسغاف عام" بالجليل الأعلى، سقط أحدها في منطقة مفتوحة.

ويأتي ذلك وسط تعتيم إسرائيلي عام على نتائج الهجمات التي استهدفت المستوطنات الشمالية، إذ يفرض الرقيب العسكري قيودا صارمة على نشر تفاصيل الخسائر أو الأضرار المادية، كما لم يتسنَّ التأكد من دقة الرواية العسكرية الإسرائيلية بشأن الاعتراضات عبر مصادر مستقلة.

تفجيرات وغارات بالجنوب

وفي جنوب لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تفجير واسعة، طالت مباني في مدينة بنت جبيل ومربعات سكنية ومنشآت في مدينة الخيام.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات يحمر الشقيف والجميجمة وكونين، مما أسفر عن 4 قتلى في بلدة يحمر الشقيف، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وذكرت وكالة الأناضول أن الجيش الإسرائيلي شن 26 هجوما على لبنان، السبت، وهو اليوم التاسع لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 17.

في المقابل، أعلن حزب الله استهدافه بمسيّرة انقضاضية عربة "نميرا" تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي البلاد.

وكان جيش الاحتلال قد ادعى، في وقت سابق، قتله أكثر من 15 فردا من حزب الله خلال يومي الجمعة والسبت بذريعة "تشكيل تهديد على القوات العاملة في المنطقة"، كما زعم اعتراض مسيّرة فوق الأراضي اللبنانية قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.

وتأتي هذه التصعيدات الميدانية رغم سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم 17 أبريل/نيسان الجاري، والذي جرى تمديده أخيرا 3 أسابيع.

ووفقا للتحديث الأخير لوزارة الصحة اللبنانية، فقد بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ مطلع مارس/آذار الماضي 2496 قتيلا و7725 مصابا، وسط استمرار التوغلات الإسرائيلية التي وصلت إلى عمق نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.