وزير الإعلام الباكستاني للجزيرة: طهران أظهرت مرونة والكرة الآن بملعب واشنطن

قال وزير الإعلام الباكستاني مشاهد حسين إن العاصمة إسلام آباد "تقف اليوم في صدارة المشهد في الدبلوماسية الدولية"، مع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إطار مساع لاستئناف التفاوض بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح حسين في حديثه للجزيرة أن كلا من إيران والولايات المتحدة "تعربان عن ثقتهما بباكستان"، مشيرا إلى أن الموقف الإيراني متوازن ومرن وواقعي، في ظل الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

مرونة إيرانية

وأضاف أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران أسفرت عن إظهار مرونة إيرانية، حيث فتحوا مضيق هرمز بناء على طلبنا ونصيحتنا، متوقعين ردا مماثلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتمثل في رفع الحصار عن إيران، "لكن ذلك لم يحدث للأسف".

واعتبر أن استمرار الحصار ما يزال عقبة كأداء تعوق استئناف المفاوضات، مؤكدا أن باكستان تحاول ضمان أن "يقترب الطرفان في وجهة النظر".

وشدد حسين على أن "الحرب ليست خيارا"، وأن الطرفين يحتاجان إلى السلام، ويمكن تحقيق ذلك عبر المساعي الحميدة لباكستان، مضيفا أن كليهما صادق في تحقيق السلام.

التفاوض

وفي ما يتعلق بالتفاوض، أشار إلى أن الجولة السابقة التي استمرت نحو 21 ساعة جرت "وجها لوجه"، ولم تشهد أي تصعيد، بل تصافح الطرفان وتبادلا الابتسامات، في إشارة إلى أجواء إيجابية.

وأوضح أن قضية مضيق هرمز "لم تكن سببا للحرب بل نتيجة لها"، مؤكدا أن إيران أظهرت مرونة عندما طُلب منها فتح المضيق.

واعتبر أن "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة"، في إشارة إلى ضرورة أن تبادر واشنطن بإظهار مرونة مقابلة، خاصة في ما يتعلق برفع الحصار.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد قبل ساعات، في زيارة كان يفترض أن تستمر لفترة قصيرة، حيث التقى قائد الجيش الباكستاني، في انتظار اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء.

بالتوازي، تترقب إسلام آباد وصول المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، في مشهد يعكس تحول العاصمة الباكستانية إلى مساحة محتملة لتواصل غير مباشر بين واشنطن وطهران، مع تساؤلات حول حدود المرونة التي يحملها الموقف الإيراني.