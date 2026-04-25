أخبار|إيران

وزارة الدفاع الإيرانية: الجزء الأكبر من صواريخنا لم يستخدم بعدُ

حفظ

TOPSHOT - This video grab taken from images released by the Iranian state broadcaster (IRIB) on March 26, 2026, shows what it says is the second phase of the 82nd wave of missiles launched against Israel and US bases in the United Arab Emirates and Kuwait.
الجيش الإيراني يؤكد أن الجزء الأكبر من قدراته الصاروخية لم يستخدمه بعدُ رغم استهدافه إسرائيل بمئات الصواريخ (الفرنسية)
Published On 25/4/2026
|
آخر تحديث: 02:49 (توقيت مكة)

أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني "حفاظ القوات المسلحة الإيرانية على قدراتها الهجومية حتى اللحظة"، مضيفا -في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم أمس الجمعة- أن "جزءا كبيرا ومهمًّا من القدرات الإيرانية لا يزال قائما، ولم نستخدمه حتى الآن".

وقال المسؤول الإيراني "إن القوات الإيرانية كانت تسيطر -قبل وقف إطلاق النار– على أجواء الأراضي المحتلة (فلسطين) بالكامل".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم احتجاز سفينة تحمل اسم "إبامينودس" يُشتبه في صلتها بالجيش الأمريكي، بعد أن نفذت رحلات متكررة إلى الموانئ الأمريكية.

جاء ذلك في بيان للحرس الثوري الإيراني الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة مهر شبه الرسمية.

The Epaminondas ship is seen during seizure by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in the Strait of Hormuz, Iran, in this image obtained by Reuters on April 24, 2026. Meysam Mirzadeh/Tasnim/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
الحرس الثوري أعلن احتجاز السفينة "إبامينودس" في مضيق هرمز (رويترز)

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية "استخدمت جزءا من القدرات الصاروخية خلال الحرب، والجزء الأكبر لم يستخدم بعدُ".

وأضاف -في تصريحات الجمعة- أن "إخضاع مضيق هرمز لإدارة قواتنا المسلحة هو من منجزات الحرب"، مشيرا إلى "أن المضيق يمثل أداة للتحكم في أعداء إيران وتلبية مطالبها".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران -في 8 أبريل/نيسان الجاري- هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

واستضافت باكستان في 11 من الشهر ذاته جولة محادثات بين الطرفين لم تُفضِ إلى اتفاق.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان إلى حين تقديم طهران مقترحها، دون تحديد مدة زمنية لذلك.

ويشدد الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق لا بد أن يشمل تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب، ‌والسماح بحرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإيرانية
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

