وزارة الدفاع الإيرانية: الجزء الأكبر من صواريخنا لم يستخدم بعدُ

أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني "حفاظ القوات المسلحة الإيرانية على قدراتها الهجومية حتى اللحظة"، مضيفا -في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم أمس الجمعة- أن "جزءا كبيرا ومهمًّا من القدرات الإيرانية لا يزال قائما، ولم نستخدمه حتى الآن".

وقال المسؤول الإيراني "إن القوات الإيرانية كانت تسيطر -قبل وقف إطلاق النار– على أجواء الأراضي المحتلة (فلسطين) بالكامل".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم احتجاز سفينة تحمل اسم "إبامينودس" يُشتبه في صلتها بالجيش الأمريكي، بعد أن نفذت رحلات متكررة إلى الموانئ الأمريكية.

جاء ذلك في بيان للحرس الثوري الإيراني الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة مهر شبه الرسمية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية "استخدمت جزءا من القدرات الصاروخية خلال الحرب، والجزء الأكبر لم يستخدم بعدُ".

وأضاف -في تصريحات الجمعة- أن "إخضاع مضيق هرمز لإدارة قواتنا المسلحة هو من منجزات الحرب"، مشيرا إلى "أن المضيق يمثل أداة للتحكم في أعداء إيران وتلبية مطالبها".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران -في 8 أبريل/نيسان الجاري- هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

واستضافت باكستان في 11 من الشهر ذاته جولة محادثات بين الطرفين لم تُفضِ إلى اتفاق.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان إلى حين تقديم طهران مقترحها، دون تحديد مدة زمنية لذلك.

ويشدد الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق لا بد أن يشمل تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب، ‌والسماح بحرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.