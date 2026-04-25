كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أهم الملفات التي سيناقشها مع الملك البريطاني تشارلز الثالث خلال زيارته الاثنين المقبل للولايات المتحدة، والتي تأتي بالتزامن مع أسوأ توتر في العلاقات بين البلدين الحليفين.

وقال ترمب -لوكالة رويترز- إن إيران وحلف شمال الأطلسي وضريبة الخدمات الرقمية في بريطانيا من الموضوعات التي يعتزم مناقشتها مع الملك تشارلز خلال زيارته لواشنطن ‌‌الأسبوع الجاري.

وأوضح أنه سيتحدث عن كل شيء، واصفا الملك بأنه صديق ورجل رائع. وتأتي تصريحات ترمب بعد ساعات من حديث عن أن زيارة تشارلز ستسهم بكل تأكيد في إعادة ترميم العلاقات المتوترة بين البلدين التي دفعتها الحرب مع إيران إلى أدنى مستوياتها منذ 70 عاما.

وتستغرق الزيارة 4 أيام وتصادف مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا، حيث سيتوقف تشارلز في فرجينيا ونيويورك وواشنطن العاصمة، وسيلتقي مع ترمب ويلقي خطابا أمام مجلسيْ ‌‌الكونغرس هو الأول من نوعه لملك بريطاني منذ خطاب الملكة إليزابيث الثانية عام 1991.

إحياء ذكرى 11 سبتمبر/أيلول

كما سيشارك الملك البريطاني في حفل وضع إكليل من الزهور إحياء لذكرى أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 أمام النصب التذكاري في موقع الهجمات التي استهدفت برجيْ مركز التجارة العالمي، وفقا ‌‌لمكتب رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 67 بريطانياً من بين 2606 أشخاص ‌‌على الأقل لقوا حتفهم فيها.

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن ولندن عقب انتقادات ترمب المتكررة لرئيس الوزراء كير ستارمر لرفضه الانضمام إلى الحرب على إيران، وتقليله من شأن القدرات العسكرية البريطانية.

ودفعت تلك الانتقادات بعض أعضاء البرلمان -مثل زعيم الديمقراطيين الليبراليين (وسطيين) إد ديفي- إلى المطالبة بتأجيل الزيارة. وقد أيّد هذا الرأي 48% من البريطانيين، وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف في بداية أبريل/نيسان الجاري.