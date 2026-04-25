ما حقيقة فيديو "غفوة ترمب" خلال مؤتمر صحفي رسمي؟

تداولت حسابات أمريكية مقطع فيديو قالت إنه يوثق غفوة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال أحد المؤتمرات الصحفية، في مشهد شبيه بمقاطع سبق أن انتشرت للرئيس السابق جو بايدن.

ويَظهر ترمب في إحدى الصور وهو يبدو مستغرقا في النوم، بينما يظهر في الفيديو وهو يضع رأسه على الطاولة أمامه، في حين يواصل آخرون الحديث خلفه.

وحصدت المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ملايين المشاهدات، وسط تساؤلات حول صحة الرئيس الأمريكي، أو مدى اكتراثه بسير المؤتمر وضيوفه.

وعلّق العديد من المستخدمين على المنصات الأمريكية منتقدين غياب التغطية الإعلامية الواسعة للمشهد، مشيرين إلى أن مقاطع مشابهة كانت تُنشر لبايدن وتحظى باهتمام كبير.

بيد أن التحقق الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة أظهر أن المشهد الأصلي يعود إلى مؤتمر صحفي حول الرعاية الصحية، بمشاركة عدد من المسؤولين المختصين.

ورغم التشابه العام في المشهد، لم تتطابق اللقطات مع أي ظهور فعلي لترمب وهو ينام على الطاولة كما في الفيديو المتداول.

وبالبحث العكسي، تبيّن أن المقطع نُشر لأول مرة عبر أحد الحسابات المعروفة بنشر المقاطع الساخرة و"الميمات"، ما يرجّح أن الفيديو لا يحمل طابعا حقيقيا.

كما تُظهر مراجعة تفاصيل الفيديو أن حركة ترمب غير طبيعية، وأن وضعه النهائي لا يتسق مع سياق المشهد، ما يؤكد أن المقطع مُولّد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.