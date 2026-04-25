أخبار|السودان

مئات النازحين في دارفور يواجهون ظروفا قاسية إثر اشتباكات قبلية

حفظ

OURE CASSONI, CHAD - FEBRUARY 24: Sudanese refugees wait for registration papers at the Oure Cassoni refugee camp after arriving from Sudan, on February 24, 2026 in Oure Cassoni, Chad. In April 2023 civil war erupted between the Sudanese Armed Forces (SAF) and the armed militia group Rapid Support Forces (RSF). The ongoing conflict has so far displaced around 14 million people across the region, triggering a widespread humanitarian crisis, as neighboring countries like Chad struggle to absorb refugees, while coping with populations already suffering high poverty rates and food insecurity. Chad has become Africa's largest host of refugees per capita, hosting a total 1.4 million refugees - more than 900,000 of which fled the conflict in Sudan. The most recent wave of arrivals from Sudan follows the RSF's offensive to capture the north Darfur city of El Fasher, where 6,000 people were reportedly killed by the RSF in the space of three days in October. A recent UN report has accused the RSF of atrocities that amount to war crimes and possible crimes against humanity. As many as 400,000 people have reportedly been killed since the conflict began. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
الاشتباكات القبلية فصل جديد من فصول المعاناة للسودانيين أدت إلى موجة نزوح جديدة في البلاد (غيتي)
Published On 25/4/2026

أسفرت اشتباكات قبلية دامية في ولاية جنوب دارفور، غربي السودان، عن تشريد مئات المواطنين الذين باتوا بلا مأوى بعد تدمير ممتلكاتهم ومدخراتهم بالكامل.

وأفادت تقارير محلية بأن منطقة "حلة يحيى دود"، الواقعة غرب "أم زعيفة"، تعيش كارثة إنسانية بعد أن التهمت النيران الجزء الأكبر من القرية، مخلفة وراءها حطاما ونازحين في العراء.

وكانت منطقة "أم زعيفة" قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي مواجهات مسلحة بين قبيلتي "الترجم" و"أسنقور"، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ولم تقتصر المأساة على الاقتتال، بل امتدت لتشمل حرق القرية بشكل شبه كامل ونهب ممتلكات السكان، مما أجبر المئات على افتراش الأرض والتحاف السماء وسط غياب تام للمقومات الأساسية من غذاء وكساء.

FILE PHOTO: A boy sits atop a hill overlooking a refugee camp near the Chad-Sudan border, November 9, 2023. Hundreds of Masalit families from Sudan's West Darfur state were relocated here months after fleeing to the Chadian border town of Adre, following an ethnically targeted massacre in the city of El Geneina. REUTERS/El Tayeb Siddig To match Special Report SUDAN-POLITICS/DARFUR-MALES/File Photo
طفل فوق تلة تطل على مخيم للاجئين بالسودان حيث تسبب الصراع هناك في نزوح نحو 13 مليون شخص (رويترز-أرشيف)

غياب للإغاثة

ورغم زيارة وفد مما يُسمى "حكومة تأسيس" (التي شكلتها قوات الدعم السريع في يوليو/تموز الماضي) للمنطقة لتقييم حجم الأضرار، أكد المواطنون أن الزيارة لم تتجاوز حدود المعاينة والوعود، دون وصول أي مساعدات إغاثية ملموسة حتى الآن.

وناشدت الفعاليات المحلية المنظمات الإنسانية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسر المنكوبة في إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع.

وتصف الأمم المتحدة الصراع في السودان بأنه "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، إذ تسبب في نزوح نحو 13 مليون شخص، بينما يواجه نصف سكان البلاد صعوبات حادة في الحصول على الغذاء.

المصدر: الألمانية + الصحافة السودانية
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان