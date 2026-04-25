لافروف يتهم واشنطن بالسعي للسيطرة على أسواق الطاقة العالمية

اتهم وزير ‌‌الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالسعي للسيطرة على أسواق الطاقة العالمية، منتقدا تخليها عن العلاقات الدولية المعترف بها، و"التعامل بغطرسة" مع دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

ففي مقابلة بثها التلفزيون الحكومي الروسي أمس الجمعة، قال لافروف إن واشنطن "تعيدنا إلى عالم لا يوجد فيه شيء" من قواعد العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحكمها عقيدة الهيمنة على أسواق الطاقة العالمية.

وأكد لافروف أن واشنطن "لا تهتم سوى بمصلحتها الخاصة وأنها مستعدة للدفاع عن تلك المصلحة بأي وسيلة، ‌‌سواء كانت انقلابات أو عمليات خطف أو اغتيالات لقادة الدول التي تمتلك موارد طبيعية يحتاجها الأمريكيون".

أمثلة حية

وكمثال على ذلك، عرّج لافروف على عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في غارات أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/شباط الماضي.

وتمكنت واشنطن من إحكام قبضتها على قطاع النفط الفنزويلي، في حين تسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أزمة طاقة عالمية، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار.

كما اتهم لافروف واشنطن بحثّ دول أوروبية على التخلي عن خط أنابيب "نورد ستريم" الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ودعم مطالب الاتحاد الأوروبي لثنْي المجر وسلوفاكيا عن شراء الغاز الروسي.

وقال لافروف "هذه ليست طريقة للتعامل مع العلاقات الدولية. إنها محاولة للعودة إلى العصر الاستعماري"، منتقدا في الوقت ذاته السياسة الأوروبية التي وصفها بأنها مدفوعة "بالغطرسة وازدراء الآخرين".

وقال إنه "حتى في سعيها للتوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أربع سنوات مع أوكرانيا، تروّج الولايات المتحدة لمزايا الفرص الاقتصادية الهائلة".

قمة مجموعة العشرين

من جهة أخرى، قال الكرملين -أمس الجمعة- إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتوجه إلى قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في ميامي بالولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول القادم.

جاء ذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشار فيها إلى أهمية حضور بوتين للقمة. وانتقد تعليق عضوية موسكو في مجموعة الثماني عام 2014 بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي مطلع -أمس الجمعة- إن الولايات المتحدة وجّهت دعوة إلى روسيا لحضور الاجتماع السنوي لمجموعة العشرين الذي تستضيفه مدينة ميامي، مضيفا أن موسكو "قبلت الدعوة".

ولم يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين منذ عام 2019 بسبب جائحة كوفيد-19، ثم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، التي فجّرت أكبر أزمة ‌‌في العلاقات بين موسكو والدول الغربية منذ ذروة الحرب الباردة.