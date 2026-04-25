كم بيضة يستهلكها جنود وبحارة 3 حاملات طائرات أمريكية؟

كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حجم استهلاك البيض يوميا للآلاف من جنودها على متن 3 حاملات طائرات تعمل حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت "سنتكوم" أن حاملات الطائرات "يو إس إس إبراهام لينكولن" و"يو إس إس جيرالد آر. فورد" و"يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش" -التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط- يستهلك بحارتها ومشاة بحريتها التابعون لها ما يزيد على 12 ألف بيضة يوميا.

ونشرت القيادة المركزية صورة لبحارة على متن الحاملة إبراهام لينكولن وهم يقدمون الوجبات للجنود، مشيرة إلى أنه -لأول مرة منذ عقود- تعمل 3 حاملات طائرات في منطقة الشرق الأوسط في آنٍ واحد.

وتضم حاملات الطائرات الثلاث أكثر من 200 طائرة و15,000 من البحارة ومشاة البحرية، في وقت تواصل فيه واشنطن الحصار المفروض على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها.

وقالت القيادة المركزية -في أحدث تصريحاتها- إن قواتها حوّلت حتى الآن مسار 34 سفينة منذ بدء الحصار في 13 أبريل/نيسان الجاري. وفي المقابل، تواصل إيران إغلاق مضيق هرمز، كما احتجزت عدة سفن ترفع أعلاما أجنبية.

وكثفت واشنطن حشودها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع تعثر استئناف المفاوضات مع طهران، وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعودة إلى مربع المواجهة التي كانت توقفت في 8 أبريل/نيسان الجاري، بعد حرب دامت 40 يوما بين الطرفين.

والأسبوع الماضي، نشرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية سلسلة من الصور أرسلها أفراد من الجيش الأمريكي المنتشرين على متن "يو إس إس طرابلس" و"يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى عائلاتهم، وتُظهر هذه الصور أطباق طعام قليلة.

وسارعت البحرية الأمريكية حينها إلى نفي تلك التقارير، واصفة الأنباء التي تزعم نقص الغذاء وسوء جودته على متن سفن الولايات المتحدة المنتشرة في الخدمة بأنها غير صحيحة.