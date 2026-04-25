صور جنود جوعى تطيح بقائد وحدة عسكرية أوكرانية

أقالت قيادة الجيش الأوكراني -أمس الجمعة- قائد وحدة عسكرية بتهمة "إخفاء حقيقة الوضع"، بعد انتشار صور لجنود يعانون الهزال إثر تركهم يتضورون جوعا لأشهر على الجبهة بدون إمدادات كافية من الطعام والماء، وهو ما أثار الغضب في أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "خسرنا عددا من المواقع ووقعت سلسلة من الأخطاء في تقدير إمدادات الجنود"، مشيرة إلى "رصد مشكلة في إمدادات الأغذية لأحد المواقع".

ونشرت امرأة -يُعتقد أنها زوجة أحد الجنود التابعين لهذه الوحدة- صورا تُظهر ثلاثة جنود بلحى طويلة، وقد فقدوا الكثير من وزنهم وبرزت أضلاعهم.

وكانت الوحدة متمركزة بمنطقة خاركيف في شمال شرقي البلاد منذ 25 أغسطس/آب الماضي، حيث كانت الإمدادات تصل. كما كتبت أناستاسيا سيلتشوك على مواقع التواصل الاجتماعي: "بمشيئة الله"، مضيفة "وكل 10 إلى 15 يوما تقريبا من دون ماء أو طعام".

وكشفت أن الجنود كانوا يشربون مياه الأمطار ويذيبون الثلوج خلال فصل الشتاء.

واستقبل صحفيون عسكريون وشخصيات أوكرانية عامة الخبر بغضب شديد.

وكتبت المراسلة آنا كاليوجنا على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم أتخيل يوما أن تصل قيادتنا العسكرية بجيشنا إلى هذا الحد من العار. جنودنا يبدون كأنهم عائدون من الأسر الروسي".

وتخوض الوحدة معارك حول نهر أوسكيل في منطقة كوبيانسك في شمال شرقي أوكرانيا.

وقالت قيادة الجيش الأوكراني: "إن الإمدادات تُنقل إلى القوات على تلك الجبهة باستخدام طائرات مسيّرة وقوارب، لعبور المجرى المائي الذي يتعرض لنيران روسية".

وأفادت بتزويد الوحدة بالمواد الغذائية، مضيفة أنه "إذا سمحت الظروف فسيتم إجلاء القوات فورا".

وأجرى القائد الجديد للوحدة اتصالا عبر الإنترنت مع الجنود بعد تعيينه، متعهدا بـ"إراحتهم من الخدمة حالما يسمح الطقس بذلك".

وقال له أحد الجنود في المكالمة التي نشرتها وسائل الإعلام الأوكرانية: "ساعدنا بسحبنا من هنا، وسيكون كل شيء على ما يرام".