ستارمر يتعهد بالعمل على حظر الحرس الثوري الإيراني

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن حكومته تعمل على تقديم تشريع -في غضون أسابيع- لحظر الحرس الثوري الإيراني، وفق ما أفاد به تقرير إعلامي أمس الجمعة.

وأوضح ستارمر -في تصريحات لصحيفة "جويش كرونيكل" – ردا على سؤال بشأن إمكانية حظر الحرس الثوري: "فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الخبيثة المرتبطة بالدول بشكل عام، نحتاج إلى تشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا التشريع نعمل على تقديمه في أقرب وقت ممكن".

وأضاف خلال زيارة قام بها الخميس إلى كنيس يهودي بلندن أُضرمت فيه النيران قبل أسبوع: "سنبدأ دورة جديدة (للبرلمان) خلال أسابيع قليلة، وسنتقدم بهذا التشريع".

وعبّر ستارمر عن قلقه المتزايد بشأن "استخدام دول لوكلاء لتنفيذ أنشطة إجرامية" في المملكة المتحدة.

وتعرض ستارمر لضغوط لاتخاذ مثل هذه الخطوة ضد المنظمة العسكرية الإيرانية، المدرجة بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية منذ يناير/كانون الثاني، والمدرجة كدولة راعية للإرهاب في أستراليا، على خلفية "حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين الإيرانيين".

وأُنشئ الحرس الثوري الإيراني بعد ثورة 1979 لحماية الثورة والنظام الجديد في طهران من التهديدات الداخلية والخارجية.

ويسيطر الحرس الثوري على شركات أو يمتلكها في مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعات إستراتيجية رئيسية.

ووقعت سلسلة هجمات في شمال غربي لندن استهدفت إضرام النيران في أماكن عبادة ومراكز تجمعات يهودية، وذلك عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

واعتقلت الشرطة البريطانية -الأربعاء الماضي- شخصين لم تذكر اسميهما للاشتباه بتورطهما في محاولة إحراق كنيس يهودي في شمالي العاصمة البريطانية لندن.

وجاءت هذه الحادثة بعد أقل من شهر على حرق 4 سيارات إسعاف تابعة لمؤسسة خيرية يهودية في لندن.