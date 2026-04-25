زيارة مولالي للفاتيكان.. أي دور للمرأة في الكنيستين الكاثوليكية والأنجليكانية؟

تبدأ سارة مولالي، أول امرأة تتولى رئاسة كنيسة إنجلترا، اليوم السبت زيارة تستغرق 4 أيام إلى روما والفاتيكان، وهي أول زيارة خارجية لها منذ تنصيبها الشهر الماضي.

ويسلط لقاء البابا ليو الـ14 مع مولالي الضوء على الاختلافات في معاملة المرأة في الكنيستين الأنجليكانية والكاثوليكية. وفيما يلي بعض الفروقات الرئيسية بينهما:

أولا.. الكنيسة الكاثوليكية

ـيقتصر تولّي المناصب الدينية، سواء الكرادلة أو الكهنة أو الشمامسة، على الرجال فقط، وبطبيعة الحال لم يكن البابا إلا رجلا.

ـ عيّن البابا فرانشيسكو (الراحل) نساء في مناصب إدارية رئيسية، من بينها تعيين أول رئيسات لأقسام الكوريا، وهي الجهاز الإداري والتنفيذي الذي يساعد البابا في إدارة شؤون الكنيسة الكاثوليكية ودولة الفاتيكان.

ـ الأخت سيمونا برامبيلا هي رئيسة مكتب الفاتيكان الذي يشرف على الرهبانيات والجماعات الدينية الكاثوليكية في العالم.

ـ تولت الأخت رافايلا بيتريني رئاسة ولاية دولة الفاتيكان في مارس/آذار 2025.

ـ في عهد البابا فرانشيسكو، سُمح للنساء بالتصويت لأول مرة في المجمع الكنسي (سينودس)، وهو هيئة نقاش كاثوليكية، عام 2023.

ـ لكن في ديسمبر/كانون الأول 2025، رفضت لجنة فاتيكانية شُكّلت في عهد البابا فرانشيسكو قبل 5 سنوات، مؤقتا، فكرة السماح للنساء بالترسيم شماسات، مما خيّب آمال الناشطات.

ـ يُمكن للشمامسة إقامة مراسم التعميد والزواج والجنازات، لكن ليس القداس.

ـ في أول مقابلة له بعد توليه الرئاسة خلفا للبابا فرانشيسكو، أشار البابا الجديد ليو الـ14 إلى أنه لن يُغيّر العقيدة الأساسية المتعلقة بالشمامسة أو غيرها من القضايا الرئيسية كزواج الشواذ (المثليين).

ـ على الرغم من قلة مناصبهن القيادية، لا تزال الكنيسة الكاثوليكية تضم عددا كبيرا من النساء.

ـ تُظهر أحدث إحصائيات الفاتيكان لعام 2025 أن عدد الراهبات والراهبات العلمانيات في الكنيسة العالمية بلغ 589 ألفا، بانخفاض يزيد عن 9 آلاف عن العام السابق.

ـ بلغ عدد الأساقفة 5430 أسقفا، بزيادة 77 عن العام السابق، فيما وصل عدد الكهنة إلى نحو 407 آلاف (بانخفاض يقارب 700)، وعدد الشمامسة إلى 51 ألفا و400 (بزيادة نحو 1200).

كنيسة إنجلترا

ـ أفادت كنيسة إنجلترا بوجود 1.02 مليون مُصلّ منتظم في عام 2024، بزيادة قدرها 1.2%، ولكن على الصعيد العالمي، تُقدّر الكنيسة وجود نحو 85 مليون تابع أنجليكاني في أكثر من 165 دولة.

ـ صوّت المجمع العام، الهيئة الإدارية لكنيسة إنجلترا، على السماح للنساء بالرسامة كاهنات في عام 1992، ورُسِمت أولى النساء كاهنات في عام 1994.

ـ دفع هذا القرار مئات الكهنة الأنجليكانيين الذكور إلى الانضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية، مما أدى إلى توترات بين الكنيستين.

ـ بعد سنوات من الجدل الحاد، وافقت كنيسة إنجلترا أيضا في عام 2014 على السماح للكهنة بالرسامة أسقفات.

ـ تُشير إحصاءات الكنيسة إلى أن نحو 37% من رجال الدين العاملين في كنيسة إنجلترا، والبالغ عددهم نحو 18 ألفا، هنّ من النساء. كما يوجد حاليا 36 أسقفة، 12 منهنّ يشغلن أعلى المناصب، حيث يترأسن أبرشيات.

وتقول الكنيسة إن غالبية المتدربين على الخدمة الكهنوتية في كنيسة إنجلترا هنّ من النساء أيضا.