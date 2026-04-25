بعد تهديدات البنتاغون لإسبانيا.. سانشيز: لا نتعامل مع رسائل إلكترونية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز -أمس الجمعة- إنه لا يشعر بأي "قلق" بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولين أمريكيين يدرسون معاقبة بلاده بسبب مواقفها من حرب إيران، وبينها احتمال تعليق عضوية إسبانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كإجراء انتقامي منها لمعارضتها الحرب ضد إيران.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني -في حديث للصحفيين أثناء قمة القادة الأوروبيين في قبرص الجمعة ردا على سؤال عن تلك التقارير- إن حكومته ستواصل التعاون الطبيعي مع حلفائها في "الناتو".

وقال "إن مواقفنا واضحة، وهي التعاون المطلق مع الحلفاء"، موضحا أن التعاون ينبغي أن يكون "في إطار عمل القانون الدولي".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي -لم يكشف عن هويته- قوله إن "البنتاغون قد حدد خيار التعليق في رسالة بريد إلكتروني، تبحث في سبل معاقبة أعضاء الحلف الذين نأوا بأنفسهم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران".

وأشارت الرسالة الإلكترونية نفسها إلى أن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في موقفها بشأن جزر الفوكلاند، ردا على عدم دعم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للحرب.

وقال سانشيز بالإسبانية "نحن لا نعمل على أساس رسائل إلكترونية، نحن نعمل على أساس وثائق رسمية ومواقف يُعلن عنها رسميا من قبل حكومة الولايات المتحدة"، وأضاف "موقف الحكومة الإسبانية واضح: تعاون كامل مع حلفائنا، ولكن دائما في إطار الشرعية الدولية".

يشار إلى أن سانشيز من أبرز منتقدي حرب أمريكا وإسرائيل على إيران في أوروبا.

وقد أثار هذا الموقف الحازم استياء شديدا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي عاب على مدريد رفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية لتنفيذ هجمات جوية، إلى حد التهديد بـ"وقف أي تبادل تجاري" بين البلدين.

ولا ينص أي بند من بنود المعاهدة التأسيسية لحلف الناتو -الموقعة عام 1949- على تعليق أو استبعاد أحد أعضاء الحلف، الذي وجد نفسه في صلب انتقادات عديدة من جانب ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل أكثر من عام.