نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنسقان بشكل وثيق بشأن المفاوضات مع إيران، بما يشمل إجراءات إذا فشلت هذه المفاوضات.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، من المرجح أن تكون هدنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قصيرة جدا، مما يضع المنطقة في حالة تأهب قصوى، استنادا إلى القناة الإسرائيلية.

وأكد المسؤولون أنهم نقلوا إلى واشنطن رسالة مفادها وجوب عدم التراجع بشأن الحصار البحري المفروض على إيران من قبل واشنطن.

وفي السياق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست -نقلا عن مسؤولين لم تسمهم- أن كلا من مبعوثيْ ترمب: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يميلان إلى إدراج الأهداف الإسرائيلية ضمن الموقف التفاوضي لواشنطن.

غياب فانس

وأضافت الصحيفة أن قرار عدم إرسال جيه دي فانس -نائب الرئيس الأمريكي- إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد -للمشاركة في مفاوضات مرتقبة مع إيران- يتماشى مع البروتوكول الذي يقضي بتفاوضه مع نظراء له على المستوى نفسه.

وأشارت إلى أن غياب فانس قد يسهل على الإدارة الأمريكية التعامل إعلاميا مع تداعيات فشل المحادثات.

وأعلن البيت الأبيض -أمس الجمعة- أن المبعوثيْن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيغادران -صباح اليوم السبت- إلى إسلام آباد، وسيجريان محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني بوساطة باكستان.

وجاء هذا الإعلان بينما أفاد مراسل الجزيرة بوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد مساء أمس، ضمن جولة تشمل أيضا روسيا وسلطنة عُمان التي كانت قد احتضنت المفاوضات قبل الحرب على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها إن إيران تواصلت وطلبت عقد اجتماع مباشر، وإن هناك "تقدما" من الجانب الإيراني في الأيام الأخيرة، معربة عن أملها في أن تكون المحادثات بين الطرفين مثمرة، وأن تسهم في دفع عجلة التقدم نحو اتفاق.

ولاحقا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران تعتزم تقديم عرض يلبي المطالب الأمريكية.

وأضاف ترمب أن إيران ترغب في إجراء محادثات وبحث إمكان التوصل إلى اتفاق، وتابع أن "المسؤولين الأمريكيين الذين يتفاوضون مع إيران يتعاملون مع الأشخاص الذين يتولون زمام الأمور الآن".

وفي مقابل التصريحات الأمريكية عن اللقاءات المرتقبة مع الإيرانيين، قال التلفزيون الإيراني -مساء أمس الجمعة- إن عراقجي لا يخطط للقاء المبعوثيْن الأمريكييْن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مضيفا أن إسلام آباد ستنقل ملاحظات طهران عن وقف التصعيد.