برصاص مجهولين.. اغتيال قيادي في حزب الإصلاح اليمني بعدن

أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم السبت، اغتيال أحد قيادييه برصاص مسلحين مجهولين في مدينة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد، في حين أعلنت الشرطة أنها بدأت التحقيق في الواقعة.

وقال الموقع الرسمي للحزب إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن، الدكتور عبد الرحمن الشاعر، صباح اليوم السبت، في أحد شوارع المدينة".

وأضاف أن الشاعر "تعرض للاغتيال أثناء توجهه إلى مدرسته في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة لحضور بطولة للروبوت والذكاء الاصطناعي 2026″.

وتابع "المسلحون كانوا على متن سيارة من نوع هايلوكس، واعترضوا سيارة الشاعر عند المنعطف قبل نزوله منها بجوار مدرسته، وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص، مما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن يلوذوا بالفرار، بينما نُقل الضحية إلى المستشفى حيث فارق الحياة".

وأشار الموقع إلى أن عبد الرحمن الشاعر "قيادي في الإصلاح، ورئيس مجلس إدارة مدارس النورس الأهلية، وشخصية تربوية لها أدوارها المعروفة".

وذكر أن حادثة اغتيال الشاعر تأتي ضمن "سلسلة جرائم اغتيالات طالت قيادات وكوادر حزب الإصلاح ورموز المقاومة الشعبية التي أسهمت في تحرير مديرية عدن من مليشيا الحوثي".

وقالت وسائل إعلام محلية إنه "أثناء ركن الشاعر لسيارته، كانت هناك سيارة في انتظاره، نزل منها مسلحون، وأطلقوا عليه النار ثم لاذوا بالفرار".

وأضافت أن الشاعر أُصيب بطلقة في الرأس وطلقتين في الصدر، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وقال المتحدث باسم أمن عدن خالد السنمي إن الشرطة بالتنسيق مع إدارة الأدلة الجنائية انتقلت إلى موقع حادثة القتل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع الأدلة من مسرح الجريمة.

وأضاف السنمي في منشور عبر فيسبوك أن الشرطة بدأت التحقيق بشكل عاجل في الحادث، بما في ذلك تتبُّع كاميرات المراقبة في محيط الواقعة بهدف تحديد هوية الجناة وضبطهم في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن الجهات الأمنية مستمرة في جهودها حتى الوصول إلى الضالعين وتقديمهم للعدالة.

‏ ونعى علي الجرادي -رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح- الشاعر، واصفا إياه بأنه شخصية تربوية وإدارية متميزة.

ويُعَد التجمع اليمني للإصلاح أكبر حزب إسلامي في اليمن، وهو مشارك في الحكومة المعترف بها دوليا، وسبق أن تعرّض العشرات من قيادييه لعمليات اغتيال خلال الأعوام الماضية.