قتلى في غارات إسرائيلية وتفجير مربعات سكنية بجنوب لبنان

قصف الجيش الإسرائيلي عدة بلدات في جنوب لبنان، وفجّر مربعات سكنية ومنشآت في مدينتي بنت جبيل والخيام، وذلك تزامنا مع إعلانه استمرار تمركز قواته في مواقع لبنانية بالجنوب.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص استشهدوا اليوم السبت في غارتين إسرائيليتين على بلدة يحمر الشقيف جنوبي البلاد.

وحذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان من الاقتراب من مناطق محددة في جنوب لبنان، شملت نهر الليطاني وواديي الصلحاني والسلوقي.

وقالت مراسلة الجزيرة إن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنّت غارة على بلدة يحمر الشقيف بجنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة حولا الواقعة عند الحدود الجنوبية للبنان.

كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت، اليوم السبت، مباني في مدينة بنت جبيل، كما فجرت مربعات سكنية ومنشآت في مدينة الخيام.

انتهاكات إسرائيلية متواصلة للهدنة

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، في وقت سابق، مقتل 6 أشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أمس الجمعة، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان رغم الهدنة التي تم تمديدها مؤخرا لمدة 3 أسابيع.

بدوره، أعلن حزب الله، في بيانات الجمعة، تنفيذه 5 هجمات بمسيّرات على أهداف إسرائيلية جنوبي لبنان، شملت استهداف آليتين عسكريتين، إحداهما هامر، وتجمعا لجنود ببلدة القنطرة، وناقلة جند مدرعة ببلدة رامية، مع "تحقيق إصابات مؤكدة".

سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون رفض بلاده أن تكون ورقة تفاوض في الصراعات الإقليمية، مشددا على أن لبنان يفاوض باسمه دفاعا عن مصالحه، وفي المقابل، دعا رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد السلطة اللبنانية إلى الانسحاب مما سُمي بالمفاوضات المباشرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل بدأت مسارا لتحقيق سلام تاريخي مع لبنان، متهما حزب الله بمحاولة عرقلة ذلك، كما نقلت "القناة الـ15" الإسرائيلية عن مصدر أن الجيش أوصى الطاقم السياسي بتوسيع الهجمات في لبنان.