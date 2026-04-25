قل له الحقيقة فقط.. نصيحة من داخل البيت الأبيض للتعامل مع ترمب

قال تايلور بودوفيتش نائب رئيس موظفي البيت الأبيض السابق للرئيس دونالد ترمب -في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي أمس الجمعة- إن أفضل طريقة للتعامل مع ترمب بالنسبة لقادة الأعمال هي "قول الحقيقة فقط".

ونقل "أكسيوس" عن بودوفيتش قوله إن قادة الأعمال غالبا ما يبدون قدرا من الرهبة داخل البيت الأبيض، مما يدفعهم إلى طمأنة ترمب بأن الأوضاع تسير على ما يرام، حتى عندما لا يكون الواقع كذلك.

وكشف بودوفيتش -وهو أحد المقربين السابقين من الدائرة الضيقة لترمب- وجود خشية لدى بعض رجال الأعمال من قول الحقيقة بشكل مباشر أمامه. وجاءت تصريحاته هذه في حديث له إلى مايك ألين المؤسس المشارك لـ"أكسيوس" خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض لعام 2026 أمس الجمعة.

وقال بودوفيتش إن أحد الأشخاص -لم يذكر اسمه- سأله عندما كان نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الطريقة الأنسب للتعامل مع ترمب، فأجابه "قل له الحقيقة فقط"، ملاحظا أن قادة الأعمال كثيرا ما يضطرون لتجميل الواقع في الاجتماعات الرسمية.

ووفق الموقع، فإن بودوفيتش غادر منصبه في سبتمبر/أيلول 2025 بعد أن أشرف على ملفات الاتصالات الحكومية وشؤون مجلس الوزراء وكتابة الخطابات، إضافة إلى مشاركته في إدارة إستراتيجية التواصل خلال عدد من الملفات.

وعمل بودوفيتش ضمن الفريق الذي ساهم في التحضير لعودة ترمب إلى الرئاسة، ونشط مع لجان سياسية داعمة لحركة "ماغا" قبل انضمامه إلى حملة ترمب في انتخابات 2024. ويُعد من المقربين إلى جيه دي فانس نائب الرئيس.

وبعد مغادرته البيت الأبيض، أسس بودوفيتش شركة استشارات في مجال الاتصال وإدارة الأزمات تحمل اسم "ذا سوفرين أدفايزرز" في العاصمة واشنطن، حيث يتولى حاليا رئاستها، بحسب موقع "أكسيوس".